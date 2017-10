UOMINI E COBRA/ Su Iris il film con Kirk Douglas e Henry Fonda (oggi, 10 ottobre 2017)

il film western su Iris

NEL CAST KIRK DOUGLAS ED HENRY FONDA

Il film Uomini e cobra va in onda su Iris oggi, martedì 10 ottobre 2017, alle ore 21.00. Il film western è stato prodotto negli Stati Uniti D’America nel 1970 ed è stato diretto da un maestro del genere Joseph L. Mankiewicz che dopo due Oscar era alla fine della sua carriera. La pellicola si basa su un soggetto scritto da Robert Benton e David Newman, ed è sceneggiata sempre da Benton. La pellicola presenta un cast di attori di alto livello, tra i quali spiccano Kirk Douglas e Henry Fonda, attori che già nel passato avevano lavorato assieme ad altri film. Fabbricazione interamente a stelle e strisce stante la produzione ascrivibile alla Warner Bros. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UOMINI E COBRA, LA TRAMA DEL FILM

La storia si basa sulla vita di Paris Pitman un bandito che dopo una ingente rapina fugge con la refurtiva. Pitman per non dividere il malloppo con i complici nasconde il bottino in una fossa piena di serpenti a sonagli, e cerca di far perdere le proprie tracce. Il malvivente viene però riconosciuto mentre si intrattiene in una casa di prostituzione e arrestato. Trasferito in carcere e condannato ai lavori forzati a vita, deve contrastare con la ferocia degli altri carcerati che giornalmente lo attaccano cercando di estorcergli notizie su dove avesse nascosto il bottino. La sua pelle dura e il suo continuo silenzio gli portano il rispetto di alcuni compagni di cella, con la quale divide la promiscuità e la durezza del regime carcerario. La morte del direttore della struttura cambia radicalmente le cose, il nuovo amministratore del carcere è l'ex sceriffo Woodward W. Lopeman, quest’ultimo varia notevolmente in meglio lo stile di vita dei detenuti, avviando una sorta di programma di recupero. Pitman sfruttando la libertà raggiunta riesce a sobillare una rivolta, e lo fa con la promessa ai complici della spartizione del bottino. Il giorno della rivolta il malvivente che non ha nessuna voglia di dividere il mezzo milione di dollari "guadagnato" con la rapina, uccide a tradimento i complici e fugge in maniera solitaria. Dopo molte peripezie ritrova la fossa che aveva usato come nascondiglio, e riesce a recuperare le bisacce che contenevano i soldi. Improvvisamente un serpente a sonagli lo morde, il malvivente non si era infatti accorto che il rettile si era nascosto tra i soldi, e la felicità per essere riuscito a diventare ricco si scontra con una morte rapida e sofferente. Sulla scena giunge Lopeman, lo sceriffo era il solo che aveva intuito che il malvivente voleva recuperare i suoi soldi, e per questo aveva operato un inseguimento, recuperato il cadavere e i soldi il direttore del carcere ritorna nella struttura, qui lascia il cadavere sulle soglie dell’istituto e fugge con il bottino in direzione del Messico.

