Un posto al sole / Roberto Ferri e l'incontro 'inaspettato': un nuovo flirt in vista?

Un posto al sole

Dal giorno in cui Roberto e Marina si sono lasciati, il cattivo di Un posto al sole non ha più avuto una relazione stabile. Lo abbiamo visto, infatti, passare da una donna all'altra causando più di qualche problema a Filippo, costretto a districarsi tra le amanti del padre. Ma in questa fase di leggerezza sentimentale, molti fan hanno sospettato che Ferri abbia in realtà rivolto l'attenzione su una persona in particolare, perfetta per fare del male alla sua ex moglie. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Elena, che Roberto ha aiutato in un momento difficile della sua vita: grazie ad una conoscenza importante, è stato proprio lui a trovare un lavoro alla figlia di Marina, permettendole di superare i recenti problemi economici. Nell'episodio odierno vedremo Roberto recarsi proprio nell'albergo nel quale Elena è stata assunta, incontrando in quello che non sembra affatto un 'appuntamento casuale'. Sarà questo l'inizio di una nuova relazione clandestina tra la coppia?

Anticipazioni: il pericolo incontro di Roberto ed Elena

Oggi a Un posto al sole si tornerà a parlare della decisione di Niko di assumere la difesa di Luca Grimaldi. È noto che il figlio di Giulia ha assecondato la richiesta di Ugo per riuscire a superare i problemi economici dello studio Navarra, che ancora fatica a conquistare una clientela importante. Tale notizia diventerà presto di dominio pubblico e si diffonderà anche tra gli abitanti di Palazzo Palladini, coinvolti nelle vicende del poliziotto. Il più sorpreso sarà Vittorio, che tanto aveva sofferto a causa dei ricatti di Grimaldi. Come reagirà davanti ad una simile notizia? Arianna ha commesso un grave errore decidendo di gonfiare il business plan che aveva proposto a Silvia, nella speranza di ampliare la clientela del Vulcano. La sua stessa ammissione l'ha messa in cattiva luce davanti alla proprietaria del locale, mandando su tutte le furie lei, Michele e persino Andrea. Ora Arianna dovrà cercare di rimediare gli errori commessi con la sua datrice di lavoro se non vorrà trovarsi in grossi guai: raggiungerà il suo scopo?

© Riproduzione Riservata.