Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, svolta inedita (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani, continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Attualmente in pausa, per rivederla in televisione bisognerà aspettare la giornata di domani quando, come da tradizione, si riapriranno i battenti senior del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. La torinese nel frattempo, si confronta spesso online con le sue numerosissime estimatrici ed infatti, non perde mai l'occasione per augurare loro il buongiorno ed anche la buonanotte. La Galgani online, appare serena e rilassata: tutto merito di Riccardo? Come ben sapete, la donna ha chiuso con Marco Firpo ed anche con Gianfranco. Di ritorno dalle vacanze estive, ha comunicato davanti alle telecamere di essersi lasciata con il genovese, dopo una storia durata solo per qualche mese. Tina Cipollari naturalmente, si è scagliata contro la dama, affermando di avere fatto lo stesso gioco che in precedenza aveva attuato con Giorgio Manetti, per mantenere la sua sedia rossa in studio. Per la Cipollari infatti, Gemma è priva di sentimenti ma si muove spinta esclusivamente dal sacro fuoco del "business". La dama ha smentito questa indiscrezione compromettente e dopo avere messo le cose in chiaro, ha voluto cambiare pagina nuovamente, tra le braccia di un altro.

Uomini e Donne, trono over: l'ex coppia incendia il cuore del fan

Anche con Gianfranco però, le cose non sono andate bene e secondo la Cipollari, lui era solo in cerca di visibilità. L'uomo, durante le prossime puntate, avrà modo di confrontarsi ancora con Gemma e non sarà di certo in grado di uscirne a testa alta ma anzi, verrà attaccato anche da Giorgio Manetti, sceso in campo proprio in favore dell'ex fidanzata. Questo gesto da perfetto cavaliere, ha riacceso le speranze dei fan sull'ipotetico quanto atteso riavvicinamento tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Le anticipazioni infatti, rivelano che, durante le ultime registrazioni, il toscano avrà modo di scagliarsi contro Gianfranco, accusandolo di essere maleducato e di non avere rispettato i sentimenti della dama. Proprio in questi giorni, Giorgio durante le ultime registrazioni, ha chiesto all'ex se sentisse o meno la mancanza dei suoi baci. La dama però, ha risposto di "no". Questo “stuzzicarsi” a vicenda in studio, ha nuovamente incendiato il cuore dei fan: l'ex coppia storia di Uomini e Donne, presto sorprenderà ancora il pubblico?

