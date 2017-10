Uomini e Donne/ Anticipazioni: prime insicurezze per Sabrina, Maria la consola (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, puntuale dalle 14.45 su Canale 5, abbiamo avuto modo di visionare i primissimi sviluppi "amorosi" di Mattia Marciano, Paolo Crivellin e Sabrina Ghio. Oggi invece, ci sarà spazio per le altre esterne di Paolo e le dinamiche di Alex Migliorini. Nel frattempo, Mattia e Paolo si "contendono" le attenzioni di Angela. Questo tira e molla, sta facendo impazzire di gelosia le altre corteggiatrici, Vittoria compresa. Modifiche positive anche per quanto riguarda il trono dell'unica tronista di sesso femminile di questa nuova edizione dedicata ai sentimenti. Sabrina in esterna con Nicolò Raniolo, ha avuto modo di sbottonarsi massicciamente. Questo è stato dovuto anche all'inedita dolcezza del corteggiatore che, dopo essersi rilassato ha dimostrato di avere anche un forte lato romantico da potere donare alla 31enne. Sabrina poi, si è trovata molto bene anche con Nicolò Fabbri. Durante la puntata, c'è stato modo anche di "approfondire" lo spazio dedicato agli "scontri". Tina Cipollari infatti, si è scagliata proprio contro Raniolo che ha avuto modo di definirla una "maleducata": "Non accetto che un ragazzino me lo dica. Ha uno sguardo da serial killer", ha risposto la burrosa opinionista.

Uomini e Donne, trono classico: Nicolò Fabbri solo in cerca di popolarità?

Nicolò Fabbri, durante l'esterna con Sabrina Ghio, ha avuto modo di regalarle anche un completino per la figlia. Questo gesto, ha commosso molto la tronista che di contro, di ritorno in studio ha affermato di avere paura dei giudizi della gente in merito al suo ruolo di madre della piccola Penelope. Maria De Filippi ha cercato di confortarla affermando che dovrebbe consultare meno i social in quanto, i giudizi della gente estranea non devono toccarla perché scritti da gente frustrata che non conosce la sua vita lontana dalle telecamere. Sabrina poi ha confessato di avere dubbi su molti corteggiatori ecco perché, per esempio, non ha portato in esterna Fabrizio, dopo essersi precedentemente confrontata con lui nel passato appuntamento. Di seguito poi, la tronista ha ripreso Nicolò F. troppo “piacione” sul web e con la passione del ballo in discoteca (tanto da invitare i “rivali” a ballare con lui). Ovviamente in studio, il ragazzo è stato accusato di essere lì solo per le telecamere e non per Sabrina: sarà capace di farla ricredere?

