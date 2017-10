Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Mattia Marciano tra Vittoria e Nilufar (10 ottobre 2017)

Mattia Marciano (Uomini e Donne)

Continuano le esterne dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Va in onda oggi la seconda parte che vede ancora protagonisti Mattia Marciano e Paolo Crivellin con le nuove esterne. Ieri la puntata si è conclusa con l'esterna di Ester e Paolo, ma oggi si riparte con l'esterna di Vittoria e Mattia, e con una romantica colazione in hotel. Subito dopo in studio si torna a parlare della presunta conoscenza tra il tronista napoletano e Vittoria e Maria De Filippi rivela che Mattia non poteva sapere della sua presenza a Uomini e Donne perchè Vittoria era in realtà una papabile tronista. Va così in onda proprio l'estera di Mattia con Nilufar: la corteggiatrice si fa conoscere meglio dal tronista, gli parla delle sue origini mezze italiane e mezze iraniane e poi si torna a parlare di Vittoria.

UN ALTRO RITORNO DA TEMPTATION ISLAND

Tornati in studio Nilufar confessa di essersi trovata molto bene col tronista ma di essersi anche imbarazzata per il contato fisico. Si passa poi di nuovo a Paolo che ha incontrato in esterna una "collega" di Temptation Island: si tratta della single Jessica Guazzotti. I due fanno yoga e poi quattro chiacchiere per conoscersi meglio. Si passa alle esterne di Alex e la prima che va in onda è quella con Alessandro nella sua azienda vinicola. Segue quella con Claudio in spiaggia. Il corteggiatore si apre e confida al tronista alcuni dettagli della sua famiglia, entrando nel privato. In studio Alex ammette di non aver particolarmente apprezzato questa esterna tanto da essere rimasto con l'amaro in bocca.

