VITTORIA DENGANELLO/ Uomini e Donne, ancora polemiche in studio: la corteggiatrice sbotta (Trono Classico)

Vittoria Deganello

Continuano i sospetti su Vittoria Denganello e Mattia Marciano a Uomini e Donne. È Nilufar ad attaccare ancora una volta in studio la rivale e il tronista, ripetendo quello che è accaduto nelle scorse settimane. Intanto Vittoria e Mattia si sono rivisti in esterna, la prima da quando la corteggiatrice si è dichiarata per lui. Vittoria ha deciso di sorprenderlo in albergo, portandogli la colazione in mattinata. Molto contento della sorpresa, Mattia l'ha accolta e hanno così mangiato e fatto due chiacchiere. Ancora una volta è stato inevitabile non notare il forte feeling tra i due: non mancano carezze e contatti fisici che in studio portano nuovamente alla nascita di sospetti sulla loro conoscenza pregressa. Anche Paolo Crivellin non crede ancora alla veridicità delle loro dichiarazioni ma le sue accuse stavolta scatenano la reazione di Vittoria che si dice stufa. (Anna Montesano)

COCCOLE E PRIMI CONTATTI FISICI

Vittoria Deganello, in poche puntate, è diventata una delle protagoniste principali del trono classico di Uomini e Donne. La 23enne di Verona non ha perso tempo iniziando il suo percorso nel programma di Maria De Filippi alla grande. Dopo essere uscita sia con Mattia Marciano che con Paolo Crivellin, si è dichiarata per il tronista napoletano affermando di avere molto più feeling con lui. E, in effetti, nelle poche esterne che Vittoria e Mattia hanno fatto, non sono mancati i baci, le carezze e le coccole. La sintonia che c’è tra il tronista e la corteggiatrice sta allarmando non solo le altre corteggiatrici ma anche gli opinionisti del trono classico che non si fidano totalmente di Mattia. Molti, infatti, Tina Cipollari è convinta che Mattia e Vittoria non abbiano raccontato tutta la verità sul loro rapporto e che tra i due ci sia stato di più di un semplice contatto social. Vittoria e Mattia, infatti, si scambiano sorrisi, carezze e coccole che potrebbero essere considerati degli indizi su quella che sarà la scelta del tronista napoletano. Vittoria, dunque, sarà davvero la scelta di Mattia?I fans di Vittoria aumentano sempre di più e sono già pronti a festeggiare.

LA STRATEGIA DI MATTIA MARCIANO

Dopo essersi concentrato su Vittoria Deganello, Mattia Marciano ha messo gli occhi su Angela, la corteggiatrice che, però, si è già dichiarata per Paolo Crivellin. Nonostante le parole di Angela, però, Mattia sta cercando in tutti i modi di farle cambiare idea al punto che il pubblico lo sta criticando per l’atteggiamento da corteggiatore che ha assunto nelle ultime registrazioni. Quella di Marciano, però, potrebbe essere anche una strategia per tenere in sospeso Vittoria e, soprattutto, allontanare i dubbi nei suoi confronti. Aumenta sempre di più il partito di chi non crede alla buona fede di Mattia e Vittoria. I due, dunque, si sono davvero messi d’accordo? Ad oggi, non esistono prove al riguardo ma il tronista napoletano, proprio per il rapporto che ha con Vittoria, sta perdendo un colpo dopo l’altro.

