diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 10 ottobre 2017: torna la pedagogista Maria Grazia Contini

diMartedì in onda su La7

Come ogni martedì anche oggi, 10 ottobre, alle 21.10 su La7 si rinnova l’appuntamento con diMartedì, i, talk show condotto da Giovanni Floris che da quest’anno non si occupa solo di politica ed economia, ma anche di cultura, arte, scienza e sport. La puntata sarà aperta dalla copertina di Gene Gnocchi, che si è assunto l’arduo compito di sostituire Maurizio Crozza. Immancabile la sua personale presentazione degli ospiti della puntata. In studio non mancherà Massimo Giannini, il giornalista è ormai ospite fisso del programma.Tra gli ospiti di Giovanni Floris nella puntata di oggi, 10 ottobre, sono stati annunciati: la pedagogista dell'Università di Bologna Maria Grazia Contini e il direttore dell'Istituto per gli studi di Politica Internazionale Paolo Magri. La dottoressa Contini è stata ospite di Floris anche settimana scorsa, nel corso della sua intervista aveva parlato di emozioni: “I politici attivano emozioni aiutati da mass media. Oggi sono meno spettacolari ma più familiari e sempre presenti”.

L'INTERVISTA DELLA SCORSA SETTIMANA

Settimana scorsa cha fatto molto discutere l’intervista a Lino Banfi, ospite diMartedì. L’attore ha criticato molto l’operato di Virginia Raggi, sindaco di Roma: “Parliamo tutti di questa caput mundi che è bella, però c'è un degrado ragazzi… Ogni sindaco di Roma appena arriva dice 'ho trovato un casino; adesso faremo di più'. Ma qui di più ci sono solo i topi e sono più pesanti". Nessuno sconto nemmeno per l'ex premier Matteo Renzi: "Dopo il referendum sembra più vecchio di 20 anni, cammina pure in modo diverso. Ma almeno ora fa qualche pausa...". Banfi ha chiuso il suo intervento leggendo una lettera a nome dei nonni d'Italia.

