1981: INDAGINE A NEW YORK/ Su Rai Movie il film con Jessica Chastain (oggi, 11 ottobre 2017)

1981: Indagine a New York su Rai Movie

NEL CAST OSCAR ISAAC E JESSICA CHASTAIN

1981: Indagine a New York è il film che va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola del 2012 è stata diretta da J. C. Chandor e interpretata da Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, Alessandro Nivola e Albert Brooks. Alessandro Nivola, che veste i panni di Peter Forente, è un attore americano dalle chiare origini italiane. È un volto noto di molti film di successo come American Hustle - L'apparenza inganna, Coco avant Chanel - L'amore prima del mito, Selma - La strada per la libertà, Devil's Knot - Fino a prova contraria e You Were Never Really Here. 1981: Indagine a New York è stato girato nella Grande Mela con un budget che si aggirava attorno ai 19 milioni. Le riprese sono durate da gennaio a marzo del 2014. Prima di scritturare in via definitiva Oscar Isaac per il ruolo di Abel Morales, la produzione prese inizialmente in considerazione anche l'attore Javier Bardem. Quest'ultimo ha poi deciso di non prendere parte al progetto per via di alcuni screzi con il regista

1981: INDAGINE A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nel 1981 a New York, un giovane immigrato cerca di dare avvio a una propria attività imprenditoriale, guidato dai principi dell'onestà e della trasparenza che da sempre lo contraddistinguono, si troverà suo malgrado a dover fare i conti con la violenza che in quegli anni dilagava in città. Il protagonista è Abel, un uomo di origine ispanica che, dopo aver abbandonato il suo lavoro da camionista, decide id rincorrere i suoi sogni. Abel ha sposato Jessica, figlia di un noto criminale della zona. Sfruttando la posizione del suocero, Abel è intenzionato ad acquistare un grande deposito nel New Jersey. In questo modo potrà allargare il suo business ed essere sempre più autonomo. A rovinare il progetto di Abel sono però i suoi concorrenti che non esitano a impiegare strategie illecite pur di impedire alla sua attività di decollare. Abel, infatti, subisce il furto di diversi furgoni di carburante ed alcuni suoi dipendenti vengono malmenati. La situazione diventa molto tesa ma Abel vuole evitare lo scontro a tutti i costi. Come se non bastasse, un agente di polizia, decide di indagare su di lui perché convinto che Abel faccia parte della criminalità cittadina.

© Riproduzione Riservata.