ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le Caporali di Pechino Express 2017 danno filo da torcere agli altri viaggiatori

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali a Pechino Express 2017

LE CAPORALI BATTONO LE CLUBBER E CONQUISTANO IL SECONDO POSTO

Nell'ultima tappa di Pechino Express 2017, le #Caporali sono riuscite a conquistare traguardi importanti, ma sempre a metà. Nella prima prova abbiamo visto infatti Jill Cooper riuscire ad indovinare la coreografia con estrema facilità, ma ha dovuto aspettare che anche Antonella Elia venisse selezionata dalla coreografa. Nonostante questo piccolo ostacolo, la coppia è riuscita a raggiungere il terzo posto durante il primo stop del conduttore, posizionandosi dopo i #Modaioli e prima dei #Maschi. Per loro fortuna sono riuscite ad individuare la strada più breve per arrivare alla meta successiva, eliminando così in un colpo solo la coppia più forte della precedente tappa, i #Compositori, ed un probabile rivale forte, gli #Amici. Purtroppo le #Caporali non sono riuscite alla fine a vincere il bonus, anche se nella sfida bendata, Jill è riuscita a guidare al meglio Antonella attraverso il percorso ad ostacoli. Superata la prova intermedia con l'eliminazione di #FigliaeMatrigna, Antonella e Jill sono sbarcate a Taiwan mantenendo la terza posizione, riuscendo alla fine a conquistare il secondo posto al traguardo finale, superando addirittura le #Clubber.

ANTONELLA ELIA E JILL COOPER SONO SEMPRE PIU' COMBATTIVE A PECHINO EXPRESS 2017

Le #Caporali sembrano aver abbandonato i contrasti che hanno vissuto in precedenza a Pechino Express 2017, riuscendo a dare filo da torcere a molte delle coppie in gara durante l'ultima tappa. Antonella Elia e Jill Cooper sono infatti combattive e decise a raggiungere il traguardo finale, ma la prima si è rivelata fumantina e pronta allo scontro. Una tendenza caratteriale che l'ha fatta entrare in contrasto con Achille Lauro dei #Compositori, forse della sua stessa pasta, e che ha compromesso parte della gara precedente. Le #Caporali sembrano tuttavia ritornate in pista con tutti i loro buoni propositi ed ancora una volta è stata evidente l'ammirazione che Antonella prova per Jill. Le due Viaggiatrici si sono proprio trovate e la loro sintonia non è un elemento da sottovalutare. Purtroppo va anche considerato che non competono con coppie meno agguerrite, come i #Compositori, che hanno già dimostrato di non disprezzare alcun tipo di infrazione pur di arrivare al traguardo. Le #Caporali non devono prendere sotto gamba nemmeno le #Clubber, forse più miti rispetto agli altri due concorrenti, ma di certo convinte di poter raggiungere mete importanti. Antonella e Jill per ora risultano poco abili nella ricerca dei passaggi e nella strategia da usare per accorciare i tempi, ostacoli che finora le hanno rallentate di molto.

PICCOLI DIVERBI PER LE CAPORALI, MA NIENTE LE FERMA

Pechino Express 2017 potrebbe ritornare a dare il suo scettro alle #Caporali, ma solo se riusciranno a bilanciare meglio le loro abilità di gioco. Jill Cooper si è infatti caricata sulle spalle la maggior parte delle decisioni, ma spesso le idee di Antonella Elia si sarebbero potute rivelare più vincenti. La trainer è infatti troppo concentrata su se stessa e sulla gratitudine verso tutte le persone che la sua coppia incontra sul cammino, mentre Antonella è più orientata ad abbreviare i tempi ed a trovare soluzioni immediate. Nelle precedenti tappe, le #Caporali hanno litigato proprio per una divergenza di questo tipo, che alla fine ha spinto Antonella ad arrendersi a favore della compagna. La loro coppia in realtà potrebbe guadagnare posizioni al traguardo finale affidando a Jill la gestione delle sfide e ad Antonella quella della corsa su strada.

