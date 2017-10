APOCALYPTO/ Su Rete 4 il film di Mel Gibson (oggi, 11 ottobre 2017)

Apocalypto, in seconda serata su Rete 4

NEL CAST RUDY YOUNGBLOOD

In seconda serata su Rete 4 va in onda oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 23.35 il film Apocalypto. La pellicola del 2006 è stata diretta da Mel Gibons, noto al grande pubblico anche come interprete cinematografico. Il cast del film, è composto dagli attori Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Gerardo Taracena e Raoul Trujillo. Apocalypto è stato diretto da Mel Gibson poco dopo l'uscita al cinema del grande colossal La passione di Cristo, sempre diretto dall'attore. A differenza di quest'ultimo, Apocalypto non ha riscosso il successo sperato. A livello mondiale ha incassato circa 118 milioni di dollari. Nel nostro Paese l'incasso ha sfiorato i 6 milioni di dollari. Rudy Youngblood è un attore e musicista americano, la sua filmografia comprende partecipazioni in pellicole come Relentless e Beatdown. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

APOCALYPTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMAMTICO

La storia è ambientata nel 1500, nel territorio dello Yucatan. Qui, in un piccolo villaggio, vive una tribù tranquilla e pacifica. Un giorno, Zampa di Giaguaro, figlio del capo tribù, si imbatte in una tribù in fuga. In un primo momento il ragazzo non comprende il motivo della fuga, ma poco dopo, tutto diventa più chiaro. Una ricca tribù Maya sta attaccando tutti i villaggi limitrofi con l'obiettivo di rapire donne e bambini. Il loro scopo è quello di rendere omaggio agli dei sacrificando i malcapitati ostaggi. Poco dopo, anche il villaggio di Zampa di Giaguaro viene assalito. I guerrieri Maya compiono una vera e propria razzia ma Zampa riesce e mettere in salvo sua moglie, in attesa del loro primogenito. Purtroppo sia lui che suo padre vengono catturati dai Maya. L'anziano capo villaggio viene barbaramente ucciso, mentre Zampa di Giaguaro viene tenuto in vita. L'indomani il villaggio è completamente distrutto e semi deserto. I guerrieri Maya decidono di fare ritorno a casa, portando con se diversi ostaggi, tra cui anche Zampa di Giaguaro. Dopo un lungo ed estenuante cammino, l'intera carovana giunge nella grande città Maya, la cui popolazione è infettata da una violenta epidemia di peste. I prigionieri più giovani vengono portati in cima ad un colle dove verranno sacrificati agli dei uno alla volta. Ma poco prima che ciò avvenga, il cielo viene oscurato da una suggestiva eclissi solare, che secondo i sacerdoti rappresenta un segnale di appagamento degli dei. Tutti gli altri prigionieri non sacrificati dovranno attraversare un'immensa radura, sotto i colpi di lancia e frecce scagliate dai guerrieri maya. Chi riuscirà a raggiungere l'altro lato del bosco sarà considerato un uomo libero. Solo Zampa di Giaguaroci riesce, nascosto nella fitta foresta, l'uomo verrà inseguito dal resto dei maya ma inaspettatamente, un giaguaro lo salverà dai suoi inseguitori, uccidendoli.

© Riproduzione Riservata.