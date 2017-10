Beautiful / Coco da rivale ad eroina: il lavoro alla Forrester Creations è suo!

Beautiful

La presenza di Coco Spectra alla Forrester Creations continuerà ad essere motivo di critiche e preoccupazione anche nella puntata di Beautiful di oggi, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 13:40. In essa, infatti, la giovane comincerà a lavorare in qualità di stagista come promesso da Thomas ma la notizia arriverà presto all'attenzione di Ridge. Quest'ultimo verrà a sapere che la nuova assunta altri non è che una Spectra e non si fiderà di lei, decidendo di licenziarla su due piedi, nonostante il parere contario del figlio. Coco si preparerà quindi a lasciare la casa di moda nel suo primo giorno di lavoro, ma un imprevisto potrebbe cambiare l'opinione di tutti nei suoi confronti. Si recherà infatti nel magazzino della casa di moda per dare un ultimo saluto ad RJ, colui che insieme a Thomas aveva creduto in lei fin dall'inizio. E qui un muletto sarà sul punto di investire il giovane rampollo Forrester: solo l'eroismo di Coco eviterà il peggio, davanti agli occhi preoccupatissimi di Ridge...

Beautiful: Coco diventa un'eroina, matrimonio in vista per i Bridge?

Nella puntata di Beautiful in cui RJ rischierà di restare vittima di un grave incidente, Ridge e Brooke continueranno a programmare il loro futuro insieme. Entrambi saranno ben consapevoli di non doversi guardare indietro, esprimendo il loro desiderio di diventare presto marito e moglie come hanno sempre desiderato. La coppia si confronterà sui programmi per il futuro insieme ad RJ: gli confermeranno di voler assistere alle nozze di Liam e Steffy in Australia e di voler diventare a loro volta marito e moglie dopo tale lieto evento. Sulla coppia resterà tuttavia una grande spada di Damocle relativa al flirt dello stesso stilista con Quinn: sempre più persone avranno dei sospetti su questo feeling a partire da Ivy, che ha assistito in prima persona al loro bacio, e di Charlie, che continua a sospettare che tra la coppia ci sia qualcosa in più di un semplice rapporto tra matrigna e figliastro. La verità è vicina?

© Riproduzione Riservata.