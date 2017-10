Belen Rodriguez / Lei e i fratelli Cecilia e Jeremias protagonisti del web tra complimenti e tante critiche

Il bacio di Belen Rodriguez e Ilary Blasi

La partecipazione di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017 ha suscitato un gran polverone sotto ogni punto di vista. Il bacio saffico scambiato con Ilary Blasi è stato uno dei momenti più trash della puntata ma anche le velate accuse nei confronti di Jeremias, al quale comunque la modella ha cercato di porgere il suo più completo incoraggiamento. A distanza di qualche ora dalla partecipazione della conduttrice di Tu sì que vales, le polemiche ancora proseguono soprattutto da parte di chi ritiene che Belen e la sua famiglia abbia avuto e continui ad avere un trattamento di favore. Non è certo sfuggito il fatto che la Rodriguez abbia avuto più spazio all'interno della casa rispetto agli altri ospiti e che Jeremias non sia stato punito per le sue dichiarazioni contro Simona Izzo e non solo. I due fratelli Rodriguez arriveranno fino in fondo a questa esperienza, nonostante il loro comportamento non sempre ineccepibile? È quanto pensano i fan del Grande Fratello Vip 2, secondo le quali la favoritissima per la vittoria sia proprio Cecilia, tanto che proprio per questo sarebbe stata divisa da Jeremias con il quale inizialmente formava un'unica squadra.

Tutti pazzi per Belen Rodriguez, ma...

Non c'è che dubbio: Belen Rodriguez è sinonimo di interesse, sia esso positivo grazie ai suoi instancabili fans, sia esso negativo a causa delle tante critiche. La puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì ha calcato la mano, approfittando della presenza della modella argentina che è stata protagonista indiscussa per più di mezz'ora. Il suo bacio scambiato con Ilary e il successivo confronto avvenuto con Jeremias e Cecilia continua a rimbalzare da un social network all'altro, da un sito all'altro. Il tutto a confermare come Belen facciia sempre notizia: il suo profilo Instagram ha superato già dalla scorsa estate i sei milioni di followers e anche la sua pagina Facebook è seguitissima, sebbene non manchino le critiche degli haters. E siamo solo agli inizi: anche Jeremias e Cecilia sembrano riscuotere grande interesse, se consideriamo che fino ad ora non sono mai finiti a rischio eliminazione al GF Vip. I Rodriguez sono pronti a conquistare l'Italia?

