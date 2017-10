CANDELA È MORTA / Video, Il Segreto per perde una protagonista: Severo annuncia il suo decesso

Il Segreto

Il Segreto, Candela raggiunge il suo Tristan

Tempi duri per Severo Santacruz nelle attuali puntate de Il Segreto, la telenovela spagnola in programma dal lunedì al sabato su Canale 5. L'imprenditore, che già ha dovuto dire addio alla sorella Sol, sarà costretto a fare i conti con l'ennesima tragedia della sua vita. Il parto di Candela, avvenuto nella clinica nella quale si trovava già da diverso tempo, darà i peggiori esiti possibili: nonostante lei si sia risvegliata a causa dei dolori delle contrazioni, purtroppo non ce la farà a superare lo shock e morirà appena dopo aver dato alla luce il suo bambino. Anche il neonato, che non ha pianto come avrebbe dovuto dopo essere venuto al mondo, non ce la farà e verrà dichiarato morto. Severo sarà distrutto all'idea di questa ennesima tragedia e tornerà alla Miel Amarga con il peggiore annuncio possibile: informerà Carmelo, e successivamente anche gli altri abitandi di Puente Viejo, della morte della moglie e del figlio. In gran fretta organizzerà la veglia funebre e i funerali, al punto che il suo comportamento ai più attenti potrebbe risultare strano. Severo sta forse nascondendo qualcosa sul recente dramma che lo ha colpito tanto duramente?

Candela e il figlio sono morti: quale futuro per Severo?

Dopo l'annuncio della morte di Candela e del piccolo che portava in grembo (clicca qui per vedere il video in lingua originale), i telespettatori de Il Segreto verseranno fiumi di lacrime vedendo la disperazione di Severo, rimasto solo come mai accaduto prima di allora. A differenza del passato, infatti, Santacruz non potrà fare i conti neppure sul suo fedele braccio destro Carmelo, obbligato ad assecondare gli ordini di Cristobal per fare in modo che ad Adela e Ulpiano venga fatto del male. A peggiorare una situazione già drammatica arriverà anche la notizia del congelamento dei beni dei Santacruz, avvenuta per motivazioni ancora tutte da chiarire. Ma davvero ogni cosa sarà come sembra? Severo e Carmelo saranno davvero sinceri in questa fase delicata della telenovela spagnola? Chi segue fin dall'inizio le vicende de Il Segreto sa bene che, in assenza di un cadavere, è meglio non dare mai nulla per scontato. E sicuramente avrete notato che Candela e il suo bambino non sono mai stati visti in primo piano, come accaduto per altri illustri colleghi. Il punto interrogativo rimarrà dunque irrisolto, almeno per ora: sono morti davvero?

