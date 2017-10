CARMEN DI PIETRO/ 'Delusa da tutti i componenti del GF Vip'

Carmen Di Pietro spara a zeo sugli ex coinquilini (LaPresse)

La showgirl Carmen Di Pietro è appena stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ma non ha ancora smaltito a pieno la delusione per l'uscita. Nel mirino della Di Pietro sono finiti tutti i componenti della casa, rei di aver parlato male alle sue spalle e di averla nominata per un motivo futile come quello delle merendine. Ma andiamo con ordine. Intervistata dal sito internet gossipblog.it, la Di Pietro ha affermato che, per lei, i concorrenti del GF Vip 'sono tutti peggiori, (la domanda chiedeva quale fosse il migliore e quale il peggiore) visto che tutti hanno parlato alle mie spalle, mentre io sono abituata a parlare in faccia alle persone'. Un problema che è emerso quando, ovviamente, Ilary Blasi ha provveduto a far vedere i filmati alla stessa Di Pietro. Oltre a questo, c'è anche la questione delle merendine: la showgirl lamenta di essere stata nominata per una banale discussione inerente al cibo che, sempre secondo la donna, veniva letteralmente 'rubato' dai turbolenti coinquilini. 'Mi hanno accusato di non aver detto al gruppo di aver preso le merendine... [...] Sono delusa'.

LA LEGGENDA DELLA PROTESI

Quando si parla di Carmen Di Pietro non si può non andare su un argomento che è stato un cult per anni e anni: la famosa leggenda della protesi scoppiata in aereo. Intervistata sulla questione, la showgirl ha smentito le parole al vetriolo di Cristiano Malgioglio, che aveva asserito che fosse soltanto una mera trovata pubblicitaria per far parlare di sé. Niente di tutto questo, invece: a sentire la stessa Di Pietro quell'episodio fu vero al 100%. Ma allora perché Malgioglio afferma il contrario? Semplice, per una piccola ripicca. Fu lo stesso Malgioglio a far lavorare Carmen in Spagna, grazie a un balletto che avrebbe dovuto fare presso la televisione nazionale Telecinco. Nel viaggio in aereo, però, la protesi di un seno scoppiò, lasciandola con una mammella in su e una in giù. In quelle condizioni Carmen non poteva certo ballare, ma Malgioglio insisteva affinché facesse lo stesso il balletto. Per tutta risposta la showgirl gli chiuse il telefono in faccia, facendo infuriare a più non posso il paroliere... Per questo motivo, quindi, lo stesso Malgioglio avrebbe detto che era tutta un'invenzione.

IL CIUFFO DI MALGIOGLIO

Fortunatamente, però, alla fine i due hanno fatto pace. La Di Pietro, però, ha ammesso che il cantante, per quella storia della protesi, le aveva tenuto il broncio per anni e anni. Passata la tempesta, è tempo di altri scoop inerenti al mondo Di Pietro-Malgioglio. Quanti sapevano che il famoso ciuffo del paroliere era nientemeno che un'invenzione della showgirl presa di mira dalla Gialappa's Band? Pochi, sicuramente, eppure le cose stanno proprio così. Alla base di tutto c'erano i primi capelli bianchi di Malgioglio, che la Di Pietro intendeva assolutamente coprire con una tintura, per evitare che si notasse l'invecchiamento precoce. La tintura in questione, però, venne di un colore non soddisfacente per entrambi: una sorta di giallo che immediatamente furono costretti a cambiare. Nel farlo, Carmen Di Pietro decise di portarlo al bianco e poi di mettere su un altro colore; incredibilmente, però, il ciuffo bianco di Malgioglio lo rendeva un personaggio unico. Piacque a entrambi e il paroliere decise di tenere quella acconciatura che ha ancora al giorno d'oggi. Chi l'avrebbe mai detto che da un male sarebbe arrivato un bene?

© Riproduzione Riservata.