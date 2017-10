CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni: il caso di Denise Pipitone, Piera Maggio in studio (11 ottobre 2017)

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

La prima serata di oggi di RaiTre, come sempre vedrà in prima linea Federica Sciarelli, alla conduzione della trasmissione Chi l'ha visto?. Il programma dedicato ai casi di persone misteriosamente scomparse così come ai principali gialli ancora irrisolti, torna in diretta tv stasera, mercoledì 11 ottobre, con nuovi servizi ed approfondimenti. Si parte da uno dei casi a cui la Sciarelli è molto legata, poiché affrontato dalla trasmissione sin dalle sue prime battute. Ci riferiamo alla scomparsa misteriosa di Denise Pipitone e che a distanza di 13 anni potrebbe finalmente contemplare un colpo di scena importante capace di ridare nuova speranza presso la sua famiglia. In studio, questa sera, ci sarà la madre di Denise, la signora Piera Maggio, da sempre in prima linea in cerca della verità su quanto avvenuto quel tragico primo giorno di settembre del 2004. Durante la puntata non mancheranno ovviamente nuove segnalazioni in diretta, con appelli di persone scomparse e approfondimento su altri casi ancora irrisolti e che attendono una risposta. Come sempre fondamentale sarà l'intervento del pubblico da casa con le sue segnalazioni.

COLPO DI SCENA SUL CASO DI MAZARA DEL VALLO

Si riparte da Mazara del Vallo, però, in cerca di una verità sul destino di Denis Pipitone che tra qualche giorno, esattamente il prossimo 26 ottobre, compirà i suoi primi 17 anni. La madre è certa che la sua bambina, sparita quando aveva neppure quattro anni, sia ancora viva. Ora giunge per lei una nuova speranza ed a ridargliela è proprio la trasmissione Chi l'ha visto?. E' presso la redazione del programma di RaiTre, infatti, che nei giorni scorsi è giunta la foto di una ragazza. La somiglianza con la ricostruzione dell'immagine di Denise "invecchiata" realizzata dal Ris è a dir poco impressionante. Proprio quell'immagine oggi potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per Piera Maggio, che insieme al suo legale, l'avvocato Giacomo Frazzitta, interverranno per commentare in diretta l'importa novità. Durante la nuova puntata non si esclude una nuova incursione a Noventa Padovana, dove nelle passate ore sono ricominciate a sorpresa le ricerche del corpo di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa nel gennaio 2015 e del cui omicidio sono in carcere l'ex fidanzato Freddy Sorgato, la sorella di quest'ultimo, Debora Sorgato e Manuela Cacco, rivale in amore della vittima. Un colpo di scena anticipato nell'edizione mattutina di Chi l'ha visto e che potrebbe trovare ulteriori sviluppi questa sera.

