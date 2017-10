Dragon Ball Super/ Non va in onda: Mediaset sospende la saga di Black e manda tutti in crisi, quando tornerà?

Dragon Ball Super

Sono ore concitate queste per il pubblico di Italia1 che ad un tratto si è visto rinunciare ai nuovi episodi di Dragon Ball Super per cedere il passo alla nuova stagione de I Simpson. Le polemiche e i commenti non mancano in rete soprattutto per via di tutti quelli che ancora aspettavano di vedere i nuovi episodi della saga di Black per poi rimanere con un palmo di naso. Nei giorni scorsi, i nuovi promo, hanno già annunciato l'arrivo de I Simpson ma in pochi avevano fatto due più due mettendo insieme i pezzi e capendo che per Dragon Ball Super il tempo era scaduto. I fan hanno atteso tanto per vedere i nuovi episodi della saga e adesso, a distanza di un mese, hanno dovuto rinunciare ai nuovi episodi, il motivo? A quanto pare la messa in onda italiana si è avvicinata molto a quella in Patria e questo significa che ci sarà bisogno di tempo per doppiaggio e lavorazioni e questo potrebbe spingere Italia1 a mandare in onda i nuovi episodi a inizi 2018 o magari a fine anno proprio come è successo nel 2016.

GOHAN E TRUNKS DEL FUTURO DI NUOVO INSIEME

Resta il fatto che i fan non hanno amato molto rimanere all'episodio 52 di Dragon Ball Super senza sapere come andrà a finire lo scontro finale. Proprio nei giorni scorsi abbiamo lasciato Trunks pronto ad andare alla ricerca di Gohan durante la manutenzione della macchina del tempo. Nel futuro da cui proviene era stato il suo maestro, ma sembra che in quest'epoca sia molto cambiato, riuscirà nella sua missione? Intanto, Gohan lo invita a casa sua e gli presenta anche Mr. Satan, Videl e la piccola Pan. Per Truncks è arrivato il momento di ricordare i valori della famiglia ma anche i dettagli di una vita serena e pacifica per cui tanto sta combattendo. Dopo una giornata passata in famiglia, Trunks riscopre i valori di pace e serenita' per cui sta combattendo, per il resto dovremo attendere il 2018.

