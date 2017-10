EDOARDO MANOZZI E ACHILLE LAURO/ I Compositori di Pechino Express 2017 attirano forti antipatie

Achille Lauro e Edorado Manozzi, i Compositori a Pechino Express 2017

I COMPOSITORI SI POSIZIONANO ALL'ULTIMO POSTO DI PECHINO EXPRESS

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha comportato una sconfitta parziale per i #Compositori, dato il rischio di dover abbandonare la gara. Edoardo Manozzi e Achille Lauro hanno infatti raggiunto per ultimi il traguardo finale e sono riusciti a salvarsi solo grazie alla decisione dei #Modaioli di assegnare la penalità ai #Maschi, arrivati in penultima posizione. Non è stato tuttavia l'unico dettaglio a mettere in forse l'esito finale della coppia, dato che durante la tappa hanno collezionato diversi ostacoli. A partire dalla prima prova, in cui sono partiti per ultimi a causa di una coreografia approssimativa, anche se di sicuro divertente. Anche la sfida culinaria del Balut non è andata per il meglio, visto che Lauro in particolare non riusciva a digerire l'idea di dover mangiare un embrione di pulcino. E questo ha compromesso del tutto la velocità della squadra, oltre che ad un forte contrasto fra i due Viaggiatori, anche se è stato divertente vedere Lauro supplicare con tutte le sue forze Edoardo perché affrontasse la sfida al posto suo. I #Compositori non sono riusciti a superare inoltre le difficoltà e si sono posizionati all'ultimo posto durante la prima notte, in coppia con gli #Amici e #FigliaeMatrigna. La loro decisione di intraprendere una strada più lunga per arrivare al traguardo ha infatti rallentato ulteriormente la loro corsa, avvantaggiando di conseguenza le altre coppie. I due Viaggiatori hanno mancato così anche il bonus, partendo poi dalla penultima posizione per la tappa di Taiwan. Purtroppo il testa a testa on the road con i #Maschi ha portato infine questi ultimi a guadagnare una posizione in più rispetto ai rivali, spingendo Lauro e Edoardo all'ultimo posto.

ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI NON DEVONO PIU' COMMETTERE SCORRETTEZZE

I #Compositori hanno di certo conquistato l'antipatia della maggior parte delle coppie di Pechino Express 2017. Noti per le loro scorrettezze, Achille Lauro e Edoardo Manozzi non sono riusciti a compiere alcuna infrazione solo nell'ultima tappa, ma ora che il gioco diventerà sempre più difficile, di sicuro si impegneranno per sconfiggere i rivali nei modi più disparati. Purtroppo Edoardo e Lauro hanno dimostrato di avere molti punti di debolezza, a partire dalla difficoltà di gestire prove limite come quella dei Balut. Non sarà di certo l'unica sfida di questo tipo che Costantino della Gherardesca promuoverà in questa edizione del programma e come abbiamo visto è uno dei motivi per cui i #Compositori potrebbero subire un maggiore svantaggio. Senza considerare che la coppia è stata fortunata a confrontarsi con un territorio povero come le Filippine, molto simile all'area in cui sono vissuti e cresciuti i due concorrenti, ma che allo stesso tempo si troverà in forte difficoltà in un paese ricco come Taiwan. I #Compositori devono inoltre sperare che le #Caporali non abbiano la possibilità di assegnare loro una penalità, dato che diventerebbero di sicuro la loro prima scelta. Stesso discorso anche per gli #Amici, con cui nell'ultima tappa si è sfiorata la lite.

I COMPOSITORI POTREBBERO ESSERE A RISCHIO ELIMINAZIONE

Pechino Express 2017 ha già fatto ipotizzare ai fan la possibilità che i #Compositori vincano quest'edizione. Achille Lauro e Edoardo Manozzi risultano infatti simpatici agli occhi dei telespettatori, soprattutto perché le loro scorrettezze sfiorano davvero il comico. I due Viaggiatori hanno tuttavia poche possibilità di proseguire la loro avventura se non stringeranno alleanze diverse rispetto a quella instaurata con i #Modaioli. Se gli #Amici o le #Caporali dovessero conquistare il traguardo finale, evento possibile soprattutto per la prima coppia, potrebbero dare per certa la loro eliminazione. In un ipotetico e nuovo scontro con i #Maschi invece hanno di sicuro possibilità di vincere, ma solo se saranno i #Modaioli a registrare la vittoria finale. Michele Lamanna e Marcelo Burlon hanno infatti dimostrato di preferire i rivali più giovani del programma, dato che ai loro occhi hanno più possibilità di conquistare la vetta.

