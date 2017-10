EMA STOKHOLMA E VALENTINA PEREGORER/ Le Clubber di Pechino Express 2017 sono pronte per le nuove sfide

Valentina Peregorer e Ema Stokholma, le Clubber a Pechino Express 2017

LE CLUBBER CONQUISTANO IL BONUS

Le #Clubber sono riuscite a segnare un altro punto nell'ultima puntata di Pechino Express 2017. Ema Stokholma e Valentina Peregorer sono infatti riuscite ad ottenere il bonus, distinguendosi nella prova a tempo e conquistando di diritto il volo fino a Taiwan. La sfida ha inoltre comportato una giornata alla spa, un vero e proprio momento di relax per le due concorrenti, che dimostrano di essere fra le più veloci del gruppo. Le #Clubber sono riuscite infatti a mantenere la prima posizione fino alla meta successiva, riuscendo anche a dimostrare una notevole empatia. Lo stop alla gara di Costantino della Gherardesca è avvenuto infatti dopo la consegna a tutte le coppie delle foto ricordo di questa prima parte del viaggio, provocando un fiume di lacrime in tutti i Viaggiatori. Le #Clubber però hanno mostrato un sincero dispiacere per la fuoriuscita di #FigliaeMatrigna le prime eliminate della tappa, per poi proseguire a Taiwan in modo vincente. A differenza di quanto avvenuto in passato, il bonus relax non ha fatto perdere alle due giocatrici lo smalto dimostrato fino a questo momento. Le abbiamo viste infatti in prima linea, pronte a sfidarsi ancora, ma dopo un duro testa a testa su strada sono stati i #Modaioli a vincere al traguardo finale, mentre le #Clubber hanno conquistato il terzo posto, subito dopo le #Caporali.

EVA STOKHOLMA E VALENTINA PEREGORER: UNA COPPIA VINCENTE

Le #Clubber hanno dimostrato ancora una volta di avere delle forti capacità e di rientrare fra le coppie più forti di Pechino Express 2017. Eva Stokholma e Valentina Peregorer non sono solo unite, ma anche abili nell'apprendere le dinamiche del gioco. Lo hanno dimostrato in vari momenti ed anche se non hanno conquistato sempre i traguardi finali, sono le uniche Viaggiatrici ad aver collezionato una serie di vittorie nelle tappe intermedie. Fra bonus, vantaggi ed immunità, la coppia ha ampiamente dimostrato di saper sfruttare la corsa su strada al meglio. L'unico neo rimane Valentina, che a discapito della partner dimostra una bontà d'animo ed una propensione a voler condividere i passaggi con le coppie rivali. Una tendenza che qualche volta ha penalizzato le #Clubber, ma nell'ultima tappa sembra che la concorrente abbia compreso quanto sia importante dosare bontà a saggezza. Unite, collaborative, equilibrate. Di caratteristiche vincenti ne hanno davvero tante ed è anche il motivo per cui sono guardate a vista dagli altri Viaggiatori.

LE CLUBBER SONO PRONTE PER LA CONQUISTA DELLA PROSSIMA TAPPA DI PECHINO EXPRESS

Dopo il volo a Taiwan, le #Clubber di Pechino Express 2017 dovranno mettere in moto meccanismi diversi per poter conquistare i diversi traguardi. Eva Stokholma e Valentina Peregorer hanno tanti assi nella manica da poter sfruttare e per questo potrebbero mantenere la rotta vincente fino alla finale dell'adventure game. In questa nuova tappa del programma, le due #Clubber dovranno cimentarsi in sfide molto diverse dalle precedenti, dato che la ricchezza del Paese provocherà un aumento della difficoltà dei test. Prime nelle prove bonus ed in grado di battere i rivali nelle prove vantaggio, è davvero difficile credere che le #Clubber non registreranno un'altra vittoria. Sappiamo che nella puntata di questa sera dovranno mettere in mostra le loro doti imprenditoriali, che per Eva e Valentina si concluderà anche con un'esibizione della loro avvenenza. Di possibilità per vincere ne hanno davvero tante: cosa manca alle #Clubber per conquistare la vittoria di quest'edizione?

© Riproduzione Riservata.