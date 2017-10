Emilio Fede/ "Ho sempre fatto ciò che avevo piacere di fare" (La Confessione)

Emilio Fede, ai tempi in cui dirigeva il Tg4 (Archivio)

Sarà Emilio Fede uno dei protagonisti della prima puntata de La Confessione, il programma condotto sul Nove (ore 23.30) da Peter Gomez (direttore del sito web de Il Fatto Quotidiano) e che, nel corso di un breve ciclo di appuntamenti, prova a fare luce sui risvolti più oscuri del potere intervistando alcuni volti noti dello showbiz televisivo italiano, ma anche dello sport e del costume. Infatti, come ha spiegato di recente lo stesso 53enne giornalista italo-statunitense, in questo primo di quattro appuntamenti complessivi con La Confessione intervisterà per 30 minuti (oltre all’ex marciatore azzurro Alex Schwazer) proprio l’ex direttore del TG4 che, dopo l’addio alla carriera giornalistica e diversi scandali che l’hanno portato a essere coinvolto in vari procedimenti processuali, proverà a dire la sua e a difendersi da quelle che in passato ha definito delle “accuse false” e che, a suo dire, hanno rovinato la sua vita.

EMILIO FEDE: LA PREVIEW DELLA SUA INTERVISTA CON PETER GOMEZ

“L’unico modo di liberarsi di un peccato è confessarlo” recita il pay-off de La Confessione e la chiacchierata tra Emilio Fede e Peter Gomez potrebbe essere, per lo storico direttore di Studio Aperto e del TG4 l’occasione per raccontarsi a cuore aperto alla veneranda età di 86 anni e dopo che, negli ultimi tempi, il suo nome è finito nelle prime pagine soprattutto per le vicende giudiziarie legate al cosiddetto “Caso Ruby” e alla condanna per bancarotta fraudolenta. Nella breve clip di presentazione del programma, postata sul sito web de Il Fatto Quotidiano e realizzata per lanciare il format curato dalla nuova Loft Produzioni per Discovery Channel, c’è spazio proprio per Fede che, in un emblematico passaggio, dice: “Ho fatto tutto quello che ho avuto il piacere di fare”; invece, in un altro spezzone, il carismatico volto del gruppo Mediaset negli anni Novanta torna su uno dei video che l’hanno reso (involontariamente) vittima degli sfottò di Striscia la Notizia: nel filmato in questione, ancora visibile su YouTube e registrato nel corso di una diretta di Studio Aperto (nel 1991), Fede infatti sbottò in un “Che figura di m….!” che oramai fa parte dei blob della storia della televisione italiana.

LE ULTIME DICHIARAZIONI-SHOCK

Tuttavia, proprio negli ultimi giorni Emilio Fede ha fatto molto discutere per via di un’intervista rilasciata dopo un relativo periodo di silenzio e nella quale è tornato non solo a parlare di Silvio Berlusconi e del suo rapporto con l’ex premier, ma ha anche rilasciato delle dichiarazioni-shock a proposito della propria dipartita, a suo dire oramai imminente e che restituiscono l’immagine di un uomo comunque provato dagli ultimi avvenimenti. Dunque, è probabile che alcuni di questi temi vengano trattato nella lunga intervista che il giornalista ha concesso a Peter Gomez per l’appuntamento inaugurale de La Confessione: Fede ha infatti spiegato, con un misto di malinconia e voglia di rivalsa, di aver già scritto il proprio testamento e che, nelle sue ultime volontà, è espresso il desiderio che la sua morte venga annunciata solamente dopo una settimana per evitare le “lacrime di coccodrillo” di quelli che lui considera degli ipocriti. Non solo: l’86enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha anche confessato di aver scritto una lettera al leader di Forza Italia per ricordargli da quanto tempo non si vedono e forse anche per riallacciare un sodalizio la cui fine continua a crucciarlo.

