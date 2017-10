FEDERICA NARGI/ Video, alla conduzione di Colorado (Big Show)

Federica Nargi a Big Show

A COLORADO AL FIANCO DI PAOLO RUFFINI

La showgirl Federica Nargi questa sera sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Big Show, il programma comico in onda su Italia 1 per la conduzione di Andrea Pucci. Per la Nargi si tratta del ritorno in televisione dopo un periodo in cui si è dedicata maggiormente alla propria vita familiare arricchita dalla nascita della figlia Sofia. In realtà nelle prossime settimane il pubblico televisivo avrà modo di apprezzare in più occasioni Federica Nargi in quanto sarà alla conduzione della prossima edizione del programma cabarettistico Colorado Cafè al fianco di Paolo Ruffini (Alla sua sesta conduzione consecutiva). A tal proposito la Nargi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video dello spot pubblicitario del programma in cui si vede Paolo Ruffini e la stessa Nargi alle prese con una improbabile casting per ottenere la conduzione del programma. Clicca qui per vedere il video dello spot di Colorado con Federica Nargi e Paolo Ruffini.

FEDERICA NARGI, UN LOOK SEMPRE SEXY

Federica Nargi è tra le donne più seguite ed invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Un corpo sempre in perfetta forma che assieme ad un look alla moda enfatizza la sua straordinaria bellezza. In una recente intervista rilasciata al TgCom24, Federica Nargi ha parlato di come sia riuscita a ritrovare immediatamente la perfetta condizione fisica dopo il parto ed inoltre del suo look dando dei consigli per essere sempre e comunque sexy: “Preferisco sempre un abbigliamento comodo. Il detto 'Chi bello vuole apparire, un po' deve soffrire' sicuramente non è per me. Una canotta, jeans o pantaloncini d'estate e una scarpa da ginnastica sono i must. Per questo mi piace Markup. Ovviamente la sera mi metto il tacco volentieri, ma anche quello deve essere comodo. Secondo me per essere sexy non è necessario un abbigliamento particolare, é sufficiente sentirsi a proprio agio con il look che indossi”.

