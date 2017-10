FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro alla coppia

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di un simpatico siparietto ieri a Striscia la notizia. La coppia, più che mai al centro del gossip italiano, è stata raggiunta da Valerio Staffelli che ha cercato di ottenere qualche chiarimento sulla vita privata del rapper e della sua fidanzata. Due i principali argomenti di discussione: il recente sondaggio indetto dalla fashion blogger nel suo profilo Instagram riguardo la sessualità del cantante e il possibile arrivo di un bebè per la coppia. Risultato? Poche novità e un'unica conferma che sembrava essere davvero scontata. In merito alle voci di una gravidanza sia Fedez che Chiara Ferragni non hanno aggiunto nulla di ciò che già si sapeva: il giudice di X Factor ha infatti confermato la dichiarazione fatta qualche giorno fa a 'Chi ha incastrato Peter Pan?' dicendo all'invitato di Striscia la notizia 'ma secondo te veniamo a dirlo a te'. Dunque anche in questo caso non è arrivata la tanto attesa conferma ma neppure la smentita...

Fedez e Chiara Ferragni ricevono il Papiro d'oro

Le dichiarazioni di Fedez e Chiara Ferragni riguardo la gravidanza non hanno chiarito i dubbi dei fans, ancora convinti che la coppia potrebbe presto essere allietata dall'arrivo di un bambino. La conferma potrebbe dunque arrivare nelle prossime settimane attraverso i social netowrk, canale preferito dal rapper e la fashion blogger per comunicare con i propri numerosissimi sostenitori. Valerio Staffelli ha quindi cercato di ottenere qualche dettaglio in più riguardo il sondaggio indetto dalla Ferragni sul fidanzato e intitolato: 'Fedez è gay?'. Le risposte non si sono fatte attendere e la maggioranza ha svelato di credere che il rapper in realtà possa essere omosessuale. Ma Chiara ha chiarito la questione, precisando che sia lei che i followers del suo fidanzato hanno preso in maniera scherzosa la questione e che dunque non ci sono dubbi riguardo la passione per le donne del giudice di X Factor. Se dunque non ci sono dubbi sul sondaggio, resta aperta la questione sulla gravidanza: la conferma o smentita è imminente?

