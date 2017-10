FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express 2017 sono la coppia meno forte: saranno eliminati?

Francesco Arca e Rocco Giusti, i Maschi a Pechino Express 2017

I MASCHI DI PECHINO EXPRESS 2017 SONO IN DIFFICOLTA'

I #Maschi sono riusciti a schivare l'eliminazione durante l'ultima tappa di #Pechino Express 2017 solo grazie al verdetto della busta nera. Francesco Arca e Rocco Giusti sono infatti stati scelti dai vincitori, i #Modaioli, che hanno voluto salvare i #Compositori. Durante la corsa dalle Filippine a Taiwan, i #Maschi non sono riusciti a mantenere una performance costante durante tutte le prove, riuscendo spesso a risultare fra gli ultimi. A partire dalla prima prova, dove la coreografia di Francesco e Rocco non ha convinto subito la specialista filippina, che ha deciso di farli partire poco prima dei #Compositori. La corsa su strada successiva ha visto i due Viaggiatori in posizione di vantaggio solo per via di un errore compiuto da altre tre squadre, che hanno scelto di raggiungere la meta successiva percorrendo la strada più lunga. Al primo stop del conduttore, Francesco e Rocco si sono posizionati infatti quarti, dopo le #Caporali, per poi perdere quota subito dopo la vittoria del bonus da parte delle #Clubber. I #Maschi si sono dovuti infatti fermare lungo la strada per trovare un altro passaggio che li portasse fino ad Angeles ed hanno subito una battuta d'arresto ulteriore durante la prova culinaria, in cui hanno dovuto mangiare il Balut - un embrione di pulcino cotto con tutto l'uovo ed il liquido amniotico. Superato il disgusto ed arrivati a Taiwan, i #Maschi hanno ripreso la gara dalla quarta posizione, per poi conquistare il penultimo posto.

FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI: PERFORMANCE SCARSE

I #Maschi hanno rischiato di dover lasciare l'avventura di Pechino Express 2017 a causa della loro poca dimestichezza con i diversi step del programma. Dalla corsa su strada fino alle sfide da affrontare durante il percorso, Rocco Giusti e Francesco Arca continuano a non riuscire a raggiungere i livelli delle altre coppie in gara. Purtroppo questo potrebbe metterli davvero in difficoltà nella tappa di Taiwan, in cui la ricchezza dei luoghi comporterà una difficoltà maggiore delle prove intermedie. Rocco e Francesco non devono sottovalutare nemmeno la possibilità che i #Modaioli o i #Compositori riescano a vincere il prossimo traguardo, dato che in entrambi i casi è facile che le due coppie scelgano di nominarli ancora una volta. L'anello debole dei #Maschi continua ad essere tra l'altro Francesco, data la sua poca abitudine a dinamiche aggressive e motivo per cui la performance di Rocco risulta avere meno mordente del previsto. Un dettaglio messo in luce durante il mixaggio fra le coppie avvenuto nelle tappe precedenti.

I MASCHI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Continuare il percorso di Pechino Express 2017 potrebbe rivelarsi più difficile del previsto per i #Maschi, che continuano ad essere la coppia meno forte di quest'edizione. #FigliaeMatrigna sono infatti state eliminate durante la puntata precedente e se si considera la qualità delle coppie con cui devono competere Rocco Giusti e Francesco Arca, è davvero difficile credere che possano superare la puntata di questa sera con facilità. L'unico vantaggio di cui possono usufruire adesso i due Viaggiatori è collegato alla novità del Paese in cui si dovranno mettere alla prova, di cui anche gli altri concorrenti conoscono veramente poco. I #Maschi devono quindi approfittare della situazione rosea che vivranno oggi per riuscire a dare il massimo durante le sfide, in cui tutte le squadre verranno messe alla prova in sfide inedite. Francesco in particolare dovrebbe riuscire a scuotersi maggiormente e raggiungere il livello di bravura dimostrato dal compagno di squadra in precedenza. Compito difficile se si considera la sua scarsa propensione a correre, gestire le difficoltà e anche solo a trovare un passaggio. Tutto il peso della coppia rimane infatti sulle spalle di Rocco, che comunque non può di certo gareggiare al posto dell'altro concorrente.

