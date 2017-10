FRANCESCO TESEI/ Il post-indovinello sul nuovo spettacolare numero: quale sarà? (Big Show)

Andrea Pucci

UN NUOVO NUMERO SU ITALIA 1

Tra gli ospiti più attesi di Big Show c’è senza dubbio il mentalista Francesco Tesei che ha già ammaliato il pubblico del programma con uno straordinario numero proposto nella scorsa puntata. In attesa di scoprire cosa si tratta, vi informiamo come Tesei abbia voluto dare delle gustose anticipazioni per cercare di far intuire su cosa sarà incentrato. Nello specifico ha pubblicato un post nel quale oltre a ricordare l’appuntamento per questa sera ha anche sottolineato: “Insomma, a quanto pare dovrò tornare a trovare Pucci. ;-) Ieri sera un clima davvero bello, e con il pubblico dal vivo fare tv è più divertente! Ora si torna al nuovo progetto, e rispondo alle vostre "premonizioni": - NO: non è X-factor! :-) - NO: non è un nuovo libro - NO: non è un nuovo programma TV - NO: non è il nuovo spettacolo teatrale - NO: non è una cosa in streaming o in dvd La X prenderà un nome GIOVEDI' PROSSIMO 12 OTTOBRE qui nella mia pagina FB. #ilmentalista #comingsoon #x”.

FRANCESCO TESEI, BIOGRAFIA

Francesco Tesei è il più grande e conosciuto illusionista del panorama italiano. Le sue esperienze sono state nel campo delle arte visive quando aveva 21 anni lavorando per una importante compagnia europea di crociera, presentando degli affascinanti spettacoli. Negli anni Novanta si esibisce in tantissimi altri scenari e soprattutto fa incetta di premi e riconoscimenti partecipando ad un ampio numero di concorsi per magia. Nei primi anni Duemila ha iniziato delle proficue collaborazioni con altri artisti occupandosi anche della consulenza a livello creativo. Nel 2011 è stato ospite di Paolo Bonolis nel programma Il senso della vita e precedentemente aveva collaborato con la trasmissione di Italia 1, Mistero. Da questo momento in poi diventa un punto di riferimento per il mondo dell’illusionismo italiano portando in giro per lo Stivale alcuni suoi eccezionali spettacoli che ottengono enormi riconoscimenti di pubblico. A fine del prossimo mese di Novembre è atteso a Milano con il suo nuovo spettacolo intitolato The Game.

© Riproduzione Riservata.