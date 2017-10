Fabrizio Frizzi/ Sbotta sui social e denuncia un profilo fake, cosa sta succedendo al conduttore?

Fabrizio Frizzi

Ancora una volta Fabrizio Frizzi usa il suo profilo Facebook per denunciare e sfogarsi con i fan che accolgono sempre con molto rispetto le sue esternazioni. Nelle scorse settimane lo abbiamo visto usare i social per chiarire alcune cose riguardo ad uno scontro con Selvaggia Lucarelli e le affermazioni poco carine della blogger e adesso torna su Facebook per denunciare e sottolineare il fatto che qualcuno ha deciso di rubare la sua identità social e che non si possa fare niente per evitarlo. Secondo quanto si evince dal messaggio del conduttore, sembra che qualcuno abbia creato l'account "FabrizioFrizzireal" per sviare i fan ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che hanno pubblicato una foto con la figlia annunciando una nuova nascita.

LA DENUNCIA DI FABRIZIO FRIZZI

Secondo quanto rivela lo stesso conduttore sembra proprio che abbia denunciato il fatto ma che non sia stato molto utile visto che nessuno è intervenuto per fermare questa "truffa sgradevole" come lo stesso la definisce. In particolare, nel messaggio che potete trovare cliccando qui, Fabrizio Frizzi scrive: "Mi dispiace dover scrivere di questo ma sono costretto dall'evolvere dei fatti...Esiste un profilo fake di Instagram che fino a pochi giorni fa si chiamava sfrontatamente fabriziofrizzireal e che ora ha cercato di dissimularsi in un apparentemente meno colpevole Fabrizio Frizzii che si sostituisce a me non solo nei commenti delle foto ma anche nel contattare privatamente i miei amici [...] E mentre agisco per bloccarlo definitivamente, da qui informo chi sta attento a queste cose". Questo basterà per fermare pettegolezzi e gossip falsi?

© Riproduzione Riservata.