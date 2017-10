GIUSEPPE GIACOBAZZI/ “La mia dimensione ideale? Il teatro con la sua magia" (Big Show)

Big Show

PARTE IL TOUR NEI TEATRI

Nella nuova puntata del programma Big Show sarà ospite una vecchia conoscenza del mondo del cabaret e della comicità: Giuseppe Giacobazzi. Un artista molto apprezzato dal pubblico che in questi mesi sarà protagonista con un lunghissimo tour che lo porterà in moltissimi teatri italiani a partire dal prossimo sabato 14 ottobre con l’appuntamento al Teatro Ponichielli di Cremona, proponendo lo spettacolo Io ci sarò. A proposito di teatro, in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta di Reggio, Giagobazzi ha sottolineato che sia proprio il teatro la sua dimensione ideale: “La mia dimensione ideale? Il teatro, che è quello che faccio dal 2002 portando gli spettacoli in giro per l’Italia. Il motivo è semplice: la magia del teatro non c’è in nessun altro posto. Men che meno in televisione. Nei miei spettacoli c’è sempre un filo conduttore, ma un 10% di improvvisazione c’è per forza. Quando sono in scena succede sempre qualcosa e allora il canovaccio subisce delle modifiche. So da dove comincio ma non so dove arriverò. Anche perché c’è il discorso memoria: ce l’ho pessima, devo ripassare ogni volta e comunque mi gioca brutti scherzi”.

GIUSEPPE GIACOBAZZI, IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Nella stessa intervista Giuseppe Giacobazzi ha parlato di cosa lo ispiri nella creazione dei suoi personaggi ed in particolare rimarcando come spesso prenda spunto da persone vicine e da situazioni che ha vissuto nella quotidianità. Inoltre ha parlato del legame con il territorio che a suo dire non è più importane come un tempo: “Racconto esperienze che ho vissuto in prima persona, o che hanno vissuto amici molto vicini a me. Il motivo per cui è facile riconoscersi in quello che dico è che io racconto la mia vita, che è uguale a quella degli altri. Racconto cose che hanno fatto tutti.. Se il legame con il territorio è importante? Sinceramente lo era di più una volta, quando appunto è nato Giuseppe Giacobazzi, la macchietta del contadino che vuole fare il saputello. Adesso le mie storie non sono più legate a un luogo preciso, non c’è posto in cui non possano essere raccontate. Quello che dico va oltre i confini del territorio in cui vivo”.

© Riproduzione Riservata.