GUGLIELMO SCILLA E ALICE VENTURI/ Gli Amici di Pechino Express 2017 hanno un legame di unità forte

Alice Venturi e Guglielmo Scilla, gli Amici a Pechino Express 2017

LO SCONTRO TRA GUGLIELMO SCILLA E ALICE VENTURI

Gli #Amici sono riusciti a schivare l'eliminazione da Pechino Express 2017 nell'ultima tappa del programma di Rai 2. La coppia non è riuscita infatti a raggiungere le prime posizioni in tutte le tappe intermedie, riuscendo a salvarsi solo grazie alla peggiore performance di altre due coppie. L'ultima puntata dell'adventure game ha infatti vissuto l'uscita di due squadre, quella di #FigliaeMatrigna durante la prova a tempo intermedia e quella dei #Maschi, al traguardo finale, poi salvati dalla busta nera. Il percorso che ha portato gli #Amici dalle Filippine a Taiwan è stato molto difficile per i due concorrenti, dato che all'inizio della competizione Guglielmo Scilla e Alice Venturi hanno vissuto una vera e propria frattura interna nella loro coppia. I due Viaggiatori sono entrati infatti in contrasto fin dalla ricerca del passaggio successiva alla prima prova, dato che Guglielmo ha deciso di far salire i #Compositori sullo stesso mezzo che aveva trovato la compagna di squadra. Il tutto si è risolto con un pianto ed un abbraccio, dimostrando che l'unità fra Alice e Guglielmo riesca a superare anche questo tipo di contrasti. Nella classifica parziale della prima notte, gli #Amici si sono posizionati all'ultimo posto al fianco di #Compositori e #FigliaeMatrigna, a causa della scelta di seguire un percorso più lungo per raggiungere la meta successiva. La prova ad ostacoli è riuscita invece bene, soprattutto perchè gli #Amici sono riusciti a sfruttare lo stesso passaggio dell'andata, ma si sono dovuti fermare lungo la strada a causa del traffico. Una volta arrivati a Taiwan e salutate #FigliaeMatrigna, Guglielmo e Alice sono partiti dall'ultima posizione, subito dopo i #Compositori, ma sono riusciti a recuperare due posizioni al traguardo finale, superando i #Maschi e arrivando terzi, subito dopo le #Clubber.

IL PUNTO DI FORZA DEGLI AMICI E' IL LORO LEGAME

Guglielmo Scilla e Alice Venturi hanno ormai perso lo scettro dei vincitori, dopo aver registrato con la loro coppia di #Amici dei successi all'inizio di Pechino Express 2017. Questo particolare non è dovuto tuttavia ad una performance meno vincente da parte dei due concorrenti, ma ad una migliore prestazione delle altre coppie in gara. Gli #Amici sono riusciti infatti a conquistare i primi posti solo nelle prime tappe del programma, posizionandosi poi fra le squadre intermedie con l'ingresso dei #Compositori. Alice e Guglielmo hanno inoltre affrontato il loro primo contrasto interno, anche se continuano a mantenere forte il loro legame, uno dei punti di forza della loro coppia. Quanto avvenuto nell'ultima tappa è infatti collegato ad un'eccessiva bontà di Guglielmo nei confronti di Edoardo Manozzi e Achille Lauro, concorrenti che secondo Alice le hanno mancato di rispetto. Gli #Amici hanno dimostrato tra l'altro proprio in questo frangente di riuscire a superare i problemi molto velocemente, senza considerare che l'ultima puntata è stata fra le più difficili di quest'edizione di Pechino Express. Ora che tutti i Viaggiatori si trovano in un Paese diverso da quello conosciuto finora, si azzerano anche i vantaggi conquistati dalla conoscenza del territorio ed è possibile quindi che gli #Amici riescano ad emergere come un tempo.

GLI AMICI DI PECHINO EXPRESS 2017: UNA COPPIA ABILE

Gli #Amici continuano ad essere fra i favoriti per la vittoria finale di Pechino Express 2017, nonostante gli scivoloni registrati nelle ultime tappe. Possono contare su molte abilità a loro favore e ad un mix vincente fra le parti. Alice Venturi è infatti abile con le lingue ed in grado di destreggiarsi anche con idiomi sconosciuti, mentre Guglielmo Scilla riesce a trovare più facilmente ospitalità e passaggi, forse grazie alla sua aria da bravo ragazzo. I due Viaggiatori si ritrovano tuttavia a competere con coppie molto forti, come le #Clubber e i #Compositori, senza considerare la determinazione delle #Caporali, che le rende le concorrenti più agguerrite del programma. Elementi da non sottovalutare soprattutto nei due Paesi che dovranno attraversare fino alla fine dello show, ma che al tempo stesso potrebbero comportare un successo per Guglielmo e Alice. I due concorrenti infatti potranno dimostrare maggiormente le loro abilità in test e prove rispetto a quanto avvenuto nelle Filippine.

