Georgina Chapman / La moglie di Harvey Weinstein: lo scandalo l'ha travolta, come reagirà?

Harvey Weinstein è finito sotto accusa scoperchiando una pentola che da anni teneva ben chiusi macabri segreti e storie di violenze. Mentre il produttore cinematografico da premio Oscar si scusa e continua a ribadire che non c'è stata mai alcuna violenza e nessun rapporto non consensuale (e su questo potremmo aprire un dibattito senza fine), l'attezione adesso si sposta su Georgina Chapman, la moglie del "mostro". Anni e anni passati accanto ad un uomo che le ha regalato una vita agiata, piena di soldi e di lusso. Con lui è apparsa in tutti i red carpet che il produttore ha calcato e lei, bellissima, era sempre pronta a sfilare con gli abiti che lei stessa produceva. Una sorta di tacito accordo con lui pronto a sfoggiarla in ogni occasione e lei a chiudere un occhio sulla vera indole del marito? Forse non lo sapremo mai o, forse, le prime risposte arriveranno nei prossimi giorni alla luce del fatto che finalmente la donna ha deciso di agire.

DA MAMMA A DONNA IN CARRIERA, ARRIVA IL DIVORZIO IN CASA WEINSTEIN

Secondo quanto rivelato dalla rivista People sembra che Georgina Chapman abbia deciso di lasciare il marito dopo dieci anni di matrimonio. In una dichiarazione ufficiale, la stessa ha confermato: "Il mio cuore si spezza al solo pensiero di tutte le donne che hanno sofferto un tremendo dolore a causa delle azioni di mio marito. Ho scelto di lasciarlo. La cura dei miei figli è la mia prima priorità e chiedo ai media la massima privacy in questo momento". Dal matrimonio con il produttore sono nati due figli piccoli, di 7 e 4 anni. Georgina Chapman è una delle fondatrici dell'azienda di moda Marchesa i cui vestiti sono stati indossati daSienna Miller, Jennifer Lopez e Anne Hathaway, nonché l'ex premiere dame Michelle Obama.

