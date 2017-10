Gianfranco Crobu / Uomini e Donne, il cavaliere che sfoggia il suo fascino sui social (Trono Over)

Gianfranco Crobu

Gianfranco Crobu continua a sfoggiare il suo fascino sui social. Il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver conquistato la popolarità uscendo con Gemma Galgani e strappando alla dama storica del programma di Maria De Filippi un bacio, è diventato molto popolare sia in tv che sui social. Su Facebook, in particolare, pubblica molte foto della sua vita privata mostrando la sua aria da seduttore irresistibile. Con un matrimonio finito e tre figli, Gianfranco Crobu non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore e spera di trovare la donna della sua vita proprio in tv. Finora, però, la caccia non è stata molto fortunata. Dopo essere uscito con Gemma, aver sperato di poter dare il via ad una vera e propria storia d’amore, è tornato sui suoi passi capendo di non vedere nella Galgani la donna che sta cercando. Tra le nuove dame del trono over, però, nessuna sembra realmente intenzionata a frequentare Gianfranco. Per il cavaliere, dunque, la ricerca dell’amore sta diventando più difficile del previsto. Arriverà una dama pronta a conquistarlo nelle prossime registrazioni?

GIANFRANCO COBRU NUOVO BERSAGLIO DI TINA CIPOLLARI

Dopo Gemma Galgani, il nuovo bersaglio di Tina Cipollari, in questa stagione del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Gianfranco Crobu. Il cavaliere ha attirato le antipatie della bionda opinionista uscendo con Gemma per poi troncare subito la loro frequentazione. Tina, infatti, è convinta che il cavaliere non sia mai stato realmente interessato a Gemma e che il suo sia stato solo un mezzo per conquistare subito la popolarità. Uscendo con Gemma, infatti, Gianfranco è subito salito agli onori della cronaca. Tuttavia, il cavaliere continua a respingere tutte le accuse sostenendo di aver provato un interesse per Gemma che, però, si è trasformato in un interesse amichevole dopo averla conosciuta. Tina, dunque, gli concederà il beneficio del dubbio o continuerà ad attaccarlo?

