Giulia De Lellis/ Al Grande Fratello Vip 2017 si moltiplicano le gaffe dell'ex corteggiatrice

Giulia De Lellis

Con Giulia De Lellis nella casa sembra essere catapultati dalla parrucchiera o dall'estetista. Tra un trattamento estetico e l'altro, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sa regalare frasi trash che riescono a colpire il pubblico e anche il popolo dei social che ormai la usa per Meme e gif da pubblicare e condividere con amici e parenti. Se nei giorni scorsi è finita sotto accusa per via delle sue frasi definite omofobe o ignoranti da Alfonso Signorini, questa volta la fidanzata di Andrea Damante è presa di mira per via della sua "non cultura generale" chiamiamola pure così. Gli strafalcioni di geografia lasciano presto il posto a quelli di educazione civica o di politica italiana e a girare il coltello nella piaga è stata proprio Simona Izzo.

GLI STRAFALCIONI IN MATERIA DI EDUZIONE CIVICA

La regista e attrice è ormai un lontano ricordo nella casa del Grande Fratello Vip ma, a quanto pare, prima di uscire è riuscita ad avere un colloquio di alto livello con Giulia De Lellis, peccato che la corteggiatrice non sapesse rispondere nemmeno ad una di queste. Le domande erano soprattutto sul Presidente del Consiglio attuale, di cui Giulia De Lellis non conosce il nome e di come lui sia arrivato al Governo dopo il referendum e la vittoria del no che ha mandato a casa Matteo Renzi. Resta il fatto che la De Lellis ignora i fondamenti della politica italiana (a cominciare dalla definizione di Costituzione) e che, però, va a votare. Proprio nella casa del Grande Fratello ha rivelato che lei e Andrea votano a destra e che al Referedum hanno votato no senza sapere di cosa si trattasse. Proprio quando Simona ha cercato di cambiare argomento chiedendole: “Tu e Andrea siete della stessa squadra?”, lei ha risposto: G: “Sì, votiamo destra.” Peccato che già si parlasse di calcio.

