Giulia De Lellis ha tradito Andrea Damante?/ Le incredibili foto del bacio a Daniele Radini Tedeschi

Giulia De Lellis e Daniele Radini Tedeschi (Dagospia)

Uno scoop che sta facendo discutere e sta allarmando tutti i fan della coppia Damante - De Lellis: il portale Dagospia ha appena pubblicato delle foto che vedono la bella Giulia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, tra le braccia di un altro uomo e in atteggiamenti molto affettuosi. Lui è Daniele Radini Tedeschi, aristocratico esperto d'arte che negli scatti in questione abbraccia la De Lellis e la bacia. Sul portale si legge: "Cosa c’entrano l’aristocratico esperto d’arte Daniele Radini Tedeschi e la vispa Giulia De Lellis (…) Sulla carta, niente, ma sulle labbra sicuramente qualcosa: eccoli immortalati mentre si scambiano affettuosità su una panchina di un parco romano, in un pomeriggio di fine estate, prima che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne finisse reclusa nella casa del Grande Fratello Vip".

ANDREA DAMANTE TRADITO DA GIULIA?

Le foto in effetti li vedono insieme, da soli e intenti a scambiarsi sorrisi, sguardi complici e baci. Cosa c'è davvero tra i due? Scatti che scatenano sicuramente dubbi nei fan di Giulia così come in quelli di Andrea Damante che su questa paparazzata non si è ancora espresso. Che si tratti davvero di un tradimento o i due sono soltanto amici? Gli scatti pubblicati da Dagospia non mentono e mostrano anche un bacio molto intimo tra i due; ma come spiegherà Giulia la cosa? È inevitabile che la produzione del Grande Fratello Vip non si lascerà sfuggire questo nuovo scoop, e infatti sul portale si ipotizza: "Dopo le scenate di gelosia per il fidanzato, cosa dirà la bella Giulia di queste foto rubate? La produzione del Grande Fratello le mostrerà in diretta come ha fatto con la coppia Onestini-Sorge?". Attendiamo sviluppi...

