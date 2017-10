Gordon Ramsay/ Rivelazione shock: "mi hanno chiesto un soufflè alla cocaina, e io..."

Gordon Ramsay, rivelazione shock

“La cocaina è il piccolo, sporco segreto dell’industria della ristorazione”, la rivelazione shock del noto chef Gordon Ramsey. Cuoco stellato, noto per condurre programmi tv molto conosciuti come Hell's Kitchen, Cucine da incubo e il talent MasterChef, Ramsay ha rilasciato un'intervista a Radio Times e ha parlato del tragico fenomeno che si manifesta all'interno delle cucine di tutto il mondo. Con un episodio in particolare: “Una volta ero ad una cena di beneficenza ed è arrivato il momento del dolce: due clienti mi hanno detto che al tavolo erano tutti felici della mia presenza e mi hanno chiesto se era possibile avere un soufflè mai visto prima, ovvero spolverato con zucchero a velo e cocaina”. Di fronte all'assurda richiesta, Gordon Ramsay ha deciso di spolverare lo zucchero a velo per poi caramellarlo, in modo da non fare capire ai clienti cosa stesse effettivamente servendo. Successivamente se ne è andato senza neanche salutare. Questo episodio rientra tra i motivi che lo hanno spinto a realizzare il documentario ‘Gordon Ramsay on Cocaine’.

UN DOC PER CONTRASTARE IL FENOMENO

Cocaina utilizzata nelle cucine non solo per moda, ma anche per sostenere i ritmi di lavoro. Un tema che sta molto a cuore a Gordon Ramsay, che nel 2003 perse per una overdose da cocaina David Dempsey, uno dei suoi capipartita. Con il documentario, realizzato per il network ITV, lo chef pluristellato ha voluto raccontare il suo mondo. Una iniziativa già avviata da altri suoi colleghi, che hanno voluto denunciare un fenomeno riscontrabile nelle cucine di tutto il mondo. Ramsay ha avuto altri episodi a cui fare fronte: ad esempio, un cliente di un suo ristorante portò con se nel bagno un piatto per sniffare cocaina, per poi consegnarlo a un cameriere e chiedergli di portargliene uno pulito. Ramsay, che ha un fratello dipendente dall’eroina da svariato tempo, ha dichiarato di far sottoporre a test antidroga chiunque entri a fare parte dello staff dei suoi ristoranti. Un argomento che sta a cuore al temuto cuoco, dal carattere irrascibile e impulsivo come evidenzia nei suoi programmi tv.

