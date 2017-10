Grande Fratello Vip 2017 / Ed. 2, news dalla Casa: confessione shock di Luca Onestini su Soleil!

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

Fa ancora discutere ciò che è accaduto a Luca Onestini nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2 di lunedì. Suo fratello è entrato in Casa per comunicargli che la sua fidanzata Soleil Sorgè è uscita con Marco Cartasegna, notizia che ha fatto crollare Luca. La sorpresa e l'incredulità hanno però lasciato il posto alla rabbia, soprattutto per le parole avute dalla sua ex (?) fidanzata verso la sua famiglia. Riflettendo su cosa avesse potuto portare Soleil a conportarsi in un modo così spregevole, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. "Lei voleva venire a tutti i costi qui. Voleva partecipare al GF lei. - esordisce Luca riflettendo con i suoi compagni d'avverntura, e ha poi continuato - Si è inca**ata quando hanno chiamato me. Lei pensava di fare il provino, poi han chiamato solo me e si è arrabbiata tantissimo, ha detto 'ma va...'".

L'INASPETTATA RIVELAZIONE DI LUCA AL GF VIP 2017

Luca Onestini non si ferma qui e nella casa del Grande Fratello Vip ancora continua: "Io ero contento se lei veniva, le ho detto 'io sarei contento se andassi tu'. Dopo pareva avesse accettato la cosa e sembrava felice che io venissi qui dentro. Questo evidentemente è il ringraziamento per il fatto che sono entrato io e non lei". È ancora sconvolto Luca che non sa che Solei ieri, ospite a Pomeriggio 5, ha dichiarato di non essere più innamorata e di non sentirsi più la sua fidanzata. Dichiarazioni che il Grande Fratello sicuramente mostrerà a Onestini nel corso della prossima puntata, visto che, stando alle dichiarazioni fatte dalla Sorgè, non la vedremo entrare di persona nella Casa per il fatidico chiarimento col suo ex fidanzato.

