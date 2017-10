HANSEL & GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE/ Su Rai 4 il film con Jeremy Renner (oggi, 11 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JEREMY RENNER E GEMMA ARTENTON

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 22.50. Una pellicola fantasy che è stata affidata alla regia di Tommy Wirkola. Il film racconta le avventure di Hansel e Gretel, in chiave totalmente rivisitate rispetto alla storia narrata dai fratelli Grimm. La pellicola, distribuita nel 2013, è stata interpretata da Jeremy Renner e Gemma Arterton, che vestono i panni dei due protagonisti principali. A interpretare l'antagonsita principale, la spietata strega Muriel, è l'attrice americana Framke Janssen. Quest'ultima è particolarmente famosa come protagonista della saga cinematografica degli X-Men, dove veste i panni di Jean Grey. Il progetto di dar vita a una pellicola fantasy ispirata alla fiaba di Hansel e Gretel, nacque già nel 2009. Fin da subito la direzione venne affidata al regista Tommy Wirkola, che ha collaborato assieme a Dante Harper per la realizzazione della sceneggiatura. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, LA TRAMA DEL FILM

Hansel e Gretel sono due bambini indifesi che vengono abbandonati a se stessi in una radura buia e desolata. Dopo aver camminato e vagato a vuoto per lungo tempo, si imbattono in una meravigliosa abitazione costruita con del marzapane. Noncuranti del pericolo che li attende, i due bussano alla porta e vengono accolti da una strega malvagia che li rapisce, più che mai intenzionata a mangiarli. Con grande astuzia, però, Hansel e Gretel riescono ad eliminare la strega ed a fuggire. Scoprono, inoltre, di essere totalmente immuni ai colpi sferrati dalle streghe. Preso atto della loro abilità, decidono di non fare ritorno a casa e di dedicarsi alla caccia alle streghe. Trascorrono ben quindici anni e la loro fama di cacciatori cresce sempre più. Il governatore di un piccolo villaggio decide di contattarli per affidare loro un caso complesso e misterioso, che ha per oggetto la scomparsa di diversi bambini. Lo sceriffo del posto ha arrestato e condannata al rogo una fanciulla del tutto priva dei poteri magici. I due cacciatori, riconosciuta la neutralità della ragazza, la salvano da morte certa. Nel corso della loro permanenza nel villaggio, Hansel e Gretel vengono a conoscenza della presenza di una potente strega cattiva, Muriel, che abiterebbe nel bosco. Iniziano ad indagare e finalmente riescono a catturare due aiutanti della strega. Dopo varie peripezie, i due fratelli scoprono che Muriel ha intenzione di uccidere dodici bambini in occasione della Notte della Luna di Sangue, con l'obiettivo di mettere in pratica un incantesimo che renderà le streghe di tutta la Terra praticamente invincibili.

