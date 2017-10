Harvey Weinstein/ Scandalo a Hollywood: accuse di molestie sessuali, da Angelina Jolie a Asia Argento

Harvey Weinstein (foto Wikipedia)

Bufera attorno a Harvey Weinstein, celebre produttore cinematografico statunitense e co-fondatore della società di distribuzione Miramax Film. Considerato il Re Mida di Hollywood, da qualche giorno è finito al centro di uno scandalo che ha inciso inevitabilmente anche sulla sua carriera. Il New York Times, infatti, ha realizzato un'inchiesta choc nella quale trapelano le numerose accuse di molestia sessuale nei suoi confronti, ai danni di alcune dive di Hollywood e non solo. Solo oggi, dunque, si sarebbe scoperchiato un vaso di Pandora pericolosissimo, contenente accuse pesantissime da parte di sue dipendenti, attrici e modelle, presunte vittime di numerosi episodi di violenze sessuali ad opera di Weinstein e realizzate negli ultimi tre decenni. La lista di coloro che oggi puntano il dito contro il noto produttore sarebbe lunghissima e tra i vari nomi spunterebbero anche quelli di Angelina Jolie a Gwyneth Paltrow. A denunciare gli abusi da parte di Harvey Weinstein, anche la nostrana Asia Argento che con le sue dichiarazioni clamorose ha confermato l'inchiesta pubblicata dal New York Times, rivelando di essere stata costretta a subire un rapporto orale. Lo scandalo però, ha assunto proporzioni enormi e questo ha portato inevitabilmente al licenziamento (con effetto immediato) di Harvey Weinstein dalla sua stessa società che ha co-fondato, la The Weinstein Co., come rivelato da Corriere.it. Ad annunciarlo è stata la società in una nota ufficiale, dopo la decisione di Weinstein dello scorso venerdì che aveva annunciato un periodo di "aspettativa" a tempo indefinito.

IL PRODUTTORE FA CAUSA AL NEW YORK TIMES

Non poteva restare in silenzio, Harvey Weinstein, di fronte alle scabrose accuse che lo hanno visto protagonista nei giorni scorsi. Per tale ragione, come riporta Quotidiano.it, il produttore ha presentato pubblicamente le sue scuse nella giornata di ieri. L'uomo è conscio di aver provocato in passato "molto dolore" presso le sue colleghe, tra le quali spiccano nomi celebri. Nonostante questo, i suoi avvocati sono scesi in campo contro il New York Time, dalla cui inchiesta è partito lo scandalo. Alcune accuse, secondo la difesa di Weinstein, sarebbero "palesemente false" e per tale ragione il produttore e vincitore dell'Oscar per la pellicola del 1999, Shakespeare in Love, avrebbe deciso di fare causa al New York Times. Lo hanno annunciato sempre i suoi legali in una nota inviata alla rivista Hollywood Reporter. Chiaramente la vicenda ha avuto importanti strascichi anche in riferimento alla vita privata del protagonista della scabrosa vicenda. A prendere le distanze è stata la moglie 41enne Georgina Chapman, la quale ha annunciato di aver lasciato il 65enne. Sposati dal 2007, genitori di India Pearl di 7 anni e Dashiell Max Robert di 4, Georgina alla rivista People la donna ha commentato, delusa ed amareggiata: "Ho il cuore a pezzi per tutte queste donne che hanno sofferto terribili pene a causa delle sue azioni imperdonabili".

