IL COLLEGIO 2 / Eliminati e pagelle: Roberto Magro via, Marco Biò lascia e Annalisa Triassi rischia

Il Collegio 2, pagelle

IL COLLEGIO 2: PAGELLE TERZA PUNTATA

Anche la seconda edizione de Il Collegio sta per andare in archivio. Ancora una puntata ci separa dai verdetti finali, con tante sorprese e diversi colpi di scena attesi. Il penultimo appuntamento, ovvero il terzo episodio, è andato in onda ieri sera su Rai Due: la voce di Giancarlo Magalli ha raccontato tutti gli sviluppi della settimana. Il primo verdetto vede l'eliminazione di Roberto Magro, che non ha superato l'esame individuale a cui lo hanno sottoposto gli insegnanti dopo un comportamento poco adeguato all'istituto. Voto 4: Roberto aveva la possibilità di rimediare ai suoi errori, ma ha preso con troppa leggerezza l'avventura su Rai Due e ha pagato a carissimo prezzo il suo atteggiamento. Coi professori il feeling non è mai scattato, con il preside neppure. L'eliminazione ci è sembrata inevitabile. Tra gli altri studenti che hanno lasciato il Collegio c'è Marco Bio'. A lui diamo una sufficienza perchè comunque ha fatto il suo percorso decoroso e ha abbandonato semplicemente per eccessiva nostalgia di casa. Ha fatto la sua parte, peccato non abbia stretto i denti fino alla fine. Voto 6 anche per Davide Moccia, capace di riscattarsi dopo un inizio di settimana complicato e insofferente. Ha imparato la lezione, si è rimboccato le maniche per rimediare ad un comportamento poco maturo.

VERSO L'ULTIMA PUNTATA

Arianna Triassi rischia davvero grosso. Nelle nostre pagelle si guadagna un 4: il suo atteggiamento indispettisce i professori, i continui richiami del preside sembrano non dare frutti e nell'ultima puntata potrebbe abbandonare il reality. E' un peccato perchè avrebbe tutte le capacità per riprendere in mano la situazione, ma giunti a questo punto del programma il suo destino da studente sembra segnato. Almeno dentro Il Collegio. Voto 7 per Dimitri, che si mette in evidenza con impegno e passione nelle Convittiadi. Michelle trionfa per le ragazze e si guadagna anche lei un 7. Pollice in su per Gabrielle e Brunetta, nominati dal preside come studenti più meritevoli. Per loro, il finale de Il Collegio si preannuncia in discesa. Entrambi simpatici, svegli e spensierati: ci sono piaciuti. Meno emozionanti, invece, le lacrime finali di Elisabetta. La giovane collegiale sperava di ricevere voti più alti e a fine puntata ha espresso tutto il suo malessere. Chiudiamo con un 8 al professor Maggi. L'insegnante di Italiano, a volte forse troppo teatrale, ha donato spunti molto interessanti ai ragazzi: stimolante.

