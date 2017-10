IL GRANDE GATSBY/ Su La5 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 11 ottobre 2017)

Il grande Gatsby

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO E TOBEY MAGUIRE

Il grande Gatsby va in onda su La5 oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 21,10. Il film del 2013 è stato diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton ed Elizabeth Debicki. La trama del film è ispirata al romanzo scritto da Francis Scott Fitzgerald. Si tratta della quarta volta in cui quest'opera letteraria è stata realizzata in chiave cinematografica. La versione più famosa delle tre precedenti risale al 1974. L'attore Tobey McGuire, che interpreta il ruolo di Nick Carraway, è noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Peter Parker all'interno della saga cinematografica di Spiderman, diretta da Sam Raimi. Nel 2016, McGuire ha diretto il film dal titolo La quinta onda. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL GRANDE GATSBY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film inizia raccontando di quanto avvenuto a Nick Carraway, veterano di guerra che, dopo la laurea viene rinchiuso in un centro di riabilitazione per alcolisti. Nel corso di una visita specialistica con il suo psichiatra, Nick inizia parlare di Gatsby, una persona a cui è stato molto legato in passato. Per la grande emozione, Nick non riesce a esprimersi come vorrebbe. Il medico lo invita, così, a proseguire la narrazione scrivendo i propri pensieri. Il film compie un repentino flashback che catapulta lo spettatore nel 1922. Nick è un promettente agente di borsa. Il suo vicino di casa, Jay Gatsby, è un ricchissimo uomo d'affari che, puntualmente ogni sabato sera, organizza sfarzose feste alle quali partecipano anche persone a lui sconosciute. Un giorno, Nick viene espressamente invitato da Gatsby ad una delle sue feste. Arrivato al party in compagnia di una ragazza di nome Jordan, Nick, scopre che in realtà, è l'unico ad aver ricevuto un invito espresso e tutti gli invitati non conoscono Gatsby. Con grande stupore, scopre che Jay Gatsby ha la sua stessa età. Il ricco uomo d'affari sembra gradire la compagnia di Nick, tanto da invitarlo a fare un giro su una delle sue lussuose macchine da corsa. Poco tempo dopo, Nick scopre il motivo delle tante feste organizzate da Gatsby.... Come andrà a finire?

