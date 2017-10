IL MONACO/ Su Rai 4 il film con Chow Yun-Fat e Seann William Scott (oggi, 11 ottobre 2017)

Il film in onda su Rai 4

NEL CAST CHOW YUN-FAT

Il monaco (titolo originale: Bulletproof Monk) è una pellicola action del 2003 diretta da Paul Hunter che sarà trasmessa mercoledì 11 ottobre 2017, alle 21.00, su Rai 4. Il cast è formato da Chow Yun-Fat, Karel Roden, Seann William Scott, Jaime King e Victoria Smurfit. Chow Yun-Fat, che interpreta il Monaco, è un attore cinese noto per aver partecipato a numerosi film d'azione americani, come The Corruptor - Indagine a Chinatown, La tigre e il dragone, Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, Dragonball Evolution e Confucio. Il film prende spunto dalla storia di un fumetto scritto e creato da Michale Avon Oeming. Ma vediamo nel dettaglio la trama.

IL MONACO, LA TRAMA DEL FILM

Un religioso tibetano vaga per il mondo da circa 60 anni. Il suo obiettivo è mantenere al sicuro una preziosa pergamena, consegnatagli da un suo superiore. Alcuni soldati nazisti sono sulle sue tracce per appropriarsi del prezioso manufatto. Seconda la leggenda colui che riuscirà a leggere il contenuto della pergamena disporrà di una serie di poteri soprannaturali, che gli permetteranno di dominare su tutta l'umanità. Se il manufatto dovesse finire nelle mani sbagliate, per il mondo intero sarebbe la fine. Nel corso del suo lungo ed estenuante viaggio, il Monaco (l'uomo ha più di cento anni ma non appare per nulla invecchiato proprio grazie ai poteri della pergamena) incontra due giovani intraprendenti che sceglie come compagni e futuri suoi successori. Alla sua morte la pergamena sarà affidata nelle loro mani. In particolare, la profezia indica Kar (un giovane ladruncolo newyorkese) come legittimo futuro protettore della pergamena. Il Monaco, una volta trovato il ragazzo, inizia ad addestrarlo nonostante il giovane sembri molti restio a fidarsi del maestro tibetano, almeno in un primo momento. Insieme a Jude, una giovane fanciulla fidanzata con un gangster di New York, dovranno affrontare un losco individuo che, da oltre sessant'anni, cerca di impossessarsi della pergamena. Il nemico giurato altri non è che il colonnello Struker, un ex componente dell'esercito nazista.

