IL SENTIERO DEGLI AMANTI/ Su Rete 4 il film con Susan Hayward (oggi, 11 ottobre 2017)

Il film su Rete 4

NEL CAST SUSAN HAYWARD

Il sentiero degli amanti va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 16.35. Si tratta doi una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da David Miller nel 1961 ed è ispirata al romanzo omonimo scritto da Fannie Hurst. Dallo stesso libro sono state tratte altre due pellicole. Nel cast de Il sentiero degli amanti figurano Susan Hayward, John Gavin, Vera Miles, Charles Drake e Virginia Grey. Susan Heyward è stata una famosissima attrice americana degli anni '60 e '70. Arrivata all'apice del successo grazie alla sua partecipazione in grandi film come Una donna distrusse, Piangerò domani, Non voglio morire, Schiava e signora e Masquerade. Il film drammatico Il sentiero degli amanti, è stato distribuito nei cinema americani nella primavera del 1961, ottenendo un discreto successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL SENTIERO DEGLI AMANTI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nel pieno degli anni Sessanta, in un'affascinante località di provincia degli Stati Uniti, nasce un storia d'amore proibita. Lui è Paul, un business man di grande successo che, oltre all'affermazione professionale è riuscito a creare una famiglia meravigliosa, formata da Lise e due splendidi figli. Sua moglie è bellissima e Paul non potrebbe desiderare di meglio. Ben presto, gli apparenti equilibri della coppia finiranno per vacillare. La passione tra i due è più che mai spenta, tanto che Paul inizia a interessarsi a un'altra donna. Si tratta di una sua collega, Rita, con la quale aveva già avuto una relazione in passato. Tra quest'ultima e Paul rinasce una storia d'amore passionale, che spinge l'uomo a dichiarare apertamente a sua moglie il tradimento. Paul spera in questo modo di spingere Lise a chiedere il divorzio, ma la donna decide di non arrendersi. Lise cerca infatti di ricomporre il loro matrimonio con tutte le sue forze e non intende lasciar andare Paul. Ma la donna ottiene l'effetto contrario. Suo marito finisce per detestarla, aggrappandosi sempre più alla sua nuova compagna. Lise prende coraggio ed affronta apertamente la sua rivale in amore. Lo fa nel bel mezzo di una sfilata di cui Rita è la stilista. In sala scende il gelo più assoluto e l'accaduto finisce per incrinare ulteriormente i rapporti con Paul. La scenata di Lise sarà il preambolo di un tragico finale.

