Ignazio Moser e Ivana Mrazova/ Nasce l'amore? Lei prende le distanze (Grande Fratello Vip 2)

Ignazio Moser e Ivana Mrazova

Ignazio Moser e Ivana Mrazova sono gli unici concorrenti del Grande Fratello Vip 2 ad animare la casa con il loro rapporto, sempre più stretto. Entrambi bellissimi, Ignazio e Ivana si sono avvicinati sempre di più. Moser, ufficialmente single, non nasconde di provare un forte interesse nei confronti della Mrazova che ricopre quotidianamente di attenzioni. Tra massaggi, coccole, giochi e carezze, i due trascorrono molto tempo insieme. Questo, però, fino a lunedì. Dopo la diretta della quinta puntata del reality condotto da Ilary Blasi, infatti, qualcosa si è rotto. Ivana che in queste settimane ha parlato raramente del suo fidanzato, ha anche ricevuto un aereo dalla sua dolce metà che l’ha spinta ad allontanarsi un po’ di Ignazio. Consapevole di piacere molto al suo coinquilino, per non dargli inutili speranze, Ivana si è allontanata da lui come ha confessato anche a Luca Onestini a cui ha chiesto se il suo atteggiamento possa essere oggetto di fraintendimenti da parte del fidanzato. Per Moser, dunque, la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia rischia di diventare davvero difficile. Riuscirà a resistere al fascino della balla Ivana?

LE DICHIARAZIONI DI IGNAZIO PER IVANA

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi ha trasmesso un filmato dei bei momenti trascorsi da Ignazio e Ivana. Di fronte alle immagini, Moser ha ammesso di provare un interesse per Ivana. “Siamo entrati insieme, stiamo sempre tutti insieme. Quello che faccio con lei lo faccio con tutte. Se mi piace Ivana? A chi non piace…sì, mi piace", ha dichiarato Ignazio. Pur essendo stata lusingata dalle parole del compagno d’avventura, Ivana ha messo le mani avanti dichiarando di considerarlo solo un amico e di avere già un fidanzato: “A me piace Ignazio come amico, il nostro rapporto è solo amichevole. Sono all'inizio di una relazione. Ignazio è divertente, ci dà gioia, è tranquillo". Ignazio, però, non sembra pronto ad insistere con Ivana al punto da non averla neanche invitata alla cena che ha guadagnato in qualità di capitano della settimana. I fans della coppia, dunque, devono rassegnarsi?

© Riproduzione Riservata.