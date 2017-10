Inhumans serie tv Marvel / Anticipazioni 11 ottobre: Black Bolt scopre che la Terra è sotto attacco

Inhumans, in prima Tv su Fox

INHUMANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'11 OTTOBRE 2017: LA SERIE

Al via Inhumans, la nuova serie Tv della Marvel che andrà in onda oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, sulla Fox. In prima Tv assoluta, andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Guardate gli Umani" e "Quelli che ci distruggerebbero". Il nuovo show della Marvel si rifà ai fumetti omonimi, con una trama che unisce i film incentrati sulla Marvel Cinematic Universe e gli altri format sui supereroi degli altri brand. Protagonista di questo nuovo capitolo sarà invece Freccia Nera, dietro cui troveremo il volto dell'attore Anson Mount, e sulla stirpe Inumana che governa il pianeta. Al suo fianco troveremo attori del calibro di Iwan Rheon, rinomato per la sua interpretazione in Game of Thrones, oltre a Isabelle Cornish, Serinda Swan, Ellen Woglom e Ken Leung. Gli Inumani in particolare sono già conosciuti dai fan del genere, dato che sono stati presentati in Agents of SHIELD grazie alla seconda stagione incentrata sugli universi paralleli e sulle modifiche genetiche causate dai cristalli terrigeni. Dotati di abilità sovrumane, sono in grado di sconfiggere quasi qualsiasi tipo di nemico con pochissimi sforzi e per questo giudicati pericolosi agli occhi degli esseri umani. La trama segue infatti le vicende di Black Bolt, il re degli Inumani e Comandante della stirpe, in grado di spazzare un'intera città con un semplice sussurro. Il patriarca della Famiglia Reale dovrà tuttavia fare i conti con un colpo di Stato condotto dai militari, che li spingerà a fuggire verso le Hawaii. Il compito dei protagonisti sarà quindi conquistare la fiducia degli umani ed allo stesso tempo dimostrare di poter salvare la Terra dal futuro collasso. Nonostante siano molti i collegamenti agli altri show della Marvel, Inhumans non ha ricevuto buoni riscontri da parte della critica, registrando pareri sfavorevoli nella maggior parte dei casi. Il brand non si è riuscito quindi a risollevare dal flop registrato dal film omonimo che aveva previsto di lanciare nel 2019, progetto abbandonato ancora prima delle riprese. L'unica particolarità interessante è l'IMAX usato come formato della serie Tv, realizzato grazie all'apporto della IMAX Corporation che ha finanziato il progetto della ABC e della Marvel Television.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1 "GUARDATE GLI UMANI"

Durante una missione ad Oahu, alla ricerca di un Inumano appena formato, Triton subisce un attacco da un gruppo di uomnini ed è costretto a darsi alla fuga. Intanto, Black Bolt, Medusa ed altri membri della Famiglia Reale degli Inumani scoprono di dover lasciare la loro città segreta per poter impedire una minaccia in arrivo. Sembra infatti che sulla Terra sia stato distrutto un rover in grado di rivelare l'esistenza degli Inumani prima della cerimonia di terrigenesi di due membri della famiglia Reale, rischiando di portare alla luce i segreti della loro razza. Una volta scoperto che Triton potrebbe essere morto, Gorgon decide di raggiungere la Terra per scoprire che cosa sia successo, mentre Maximus dà vita ad un colpo di Stato su Attilan. In suo supporto c'è inoltre la stessa squadra che ha come obbiettivo l'omicidio di Gorgon.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 2 "QUELLI CHE CI DISTRUGGEREBBERO"

Karnak e Medusa intuiscono di essere rimasti bloccati sulla Terra in seguito all'ultimo attacco, che ha separato gli Inumani. I due si lanciano nella ricerca di Black Bolt, ma Crystal riuscirà a mettersi in contatto con Medusa, che si trova nel mirino di Auran. Intanto, Louise inizia ad indagare sul rover scomparso ed individua quattro individui anonimi che dalla Luna sono giunti alle Hawaii. In seguito al suo arrivo sulla Terra, Black Bolt viene arrestato dalla Polizia locale, mentre Auran trova Medusa ed avvia uno scontro acceso, da cui tuttavia esce sconfitto. Insediatosi al comando dell'isola, Maximus annuncia la sua ascesa al potere in qualità di nuovo re.

