KATE MIDDLETON / Foto, il primo evento pubblico della Duchessa di Cambridge dall'annuncio della gravidanza

Kate Middleton

Kate Middleton si sente meglio, dopo che per qualche settimana ha dovuto fare i conti con le nausee mattutine causate dalla sua gravidanza. La Duchessa di Cambridge, infatti, è in attesa del suo terzo figlio, ma i primi tempi non sono stati facili per lei. Proprio per questi noti problemi di salute non aveva potuto accompagnare il primogenito George nel suo primo giorno di scuola: l'erede al trono, terzo in linea di successione, aveva in tale circostanza al suo fianco soltanto il padre William che comunque ha eseguito al meglio il suo compito. A distanza di qualche settimana, il peggio sembra essere passato per Kate Middleton che ha recentemente partecipato al primo evento pubblico dall'annuncio ufficiale della sua gravidanza. La futura regina era a fianco del marito e del cognato Harry alla celebrazione della Giornata Mondiale della salute mondiale tenutosi a Buckingham Palace, occasione che le ha permesso di tornare ad adempiere ai suoi doveri reali.

Kate Middleton torna ai suoi doveri e mostra il pancino

Con un abito di pizzo azzurro chiaro firmato Temperley London (uno dei suoi brand preferiti) e un espressione serena, Kate Middleton è apparsa di nuovo in pubblico, dopo un'assenza durata qualche settimana a causa delle sue nausee mattutine. Il vestito da lei scelto ha evidenziato un primo accenno di pancino, favorito anche dalla scelta di una mise particolarmente aderente (clicca qui per vedere la foto scattata in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale celebrata a Buckingham Palace). Ma è soprattutto il colore ad avere scatenato la curiosità degli inglesi: la futura mamma si è presentata in azzurro, proprio come aveva fatto la Regina Elisabetta nel giorno dell'annuncio ufficiale del lieto evento. Si tratta solo di un caso? Al momento non è nota la tempistica della gravidanza della Duchessa di Cambridge: secondo rumors insistenti il nuovo royal baby potrebbe nascere nel marzo del 2018 ma si tratta assolutamente di voci non confermate. Né si conoscono maggiori dettagli sui papabili nomi che potrebbero essere scelti da Kate e William per il loro terzogenito, anche se il richiamo alla tradizione appare quasi una certezza.

