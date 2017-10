Kings of Crime, Roberto Saviano / Anticipazioni puntata 11 ottobre 2017: El Chapo

Roberto Saviano conduce Kings of Crime

Questa sera, mercoledì 11 ottobre 2017, alle 21.15 su canale Nove va in onda la seconda puntata di Kings of Crime, il programma ideato e condotto da Roberto Saviano che racconta le vite dei Boss più “famosi” del crimine organizzato. La prima puntata della serie factual - dedicata al boss Paolo Di Lauro che ha ispirato il personaggio di Pietro Savastano in Gomorra - ha riscosso un grande successo: ha catturato l’attenzione di 381.000 spettatori (1.5% di share) e 411.000 (2.1% di share) con l’intervista a Maurizio Prestieri. Il primo episodio del programma in simulcast sul Nove, RealTime, DMAX, Focus e Giallo ha registrato il 3.3% di share con 806.000 spettatori. Stasera Saviano ricostruisce la storia del narcotrafficante messicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, meglio noto con il soprannome El Chapo (il tappo). El Chapo è il capo del cartello che ha esportato centinaia di tonnellate di droga negli USA, è evaso per ben due volte da carceri di massima sicurezza e il suo patrimonio ammonta a un miliardo di dollari. Il 6 ottobre 2015 la Marina messicana ha fatto irruzione nel nascondiglio del narcotrafficante: ma lui non c’era. Tra i suoi effetti personali è stato trovato il libro “ZeroZeroZero” di Roberto Saviano.

KINGS OF CRIME: EL CHAPO, LA FUGA DAL CARCERE NEL 2015

Come quella del boss Di Lauro, anche la biografia di El Chapo sarà raccontata a una platea di giovani studenti nell’Aula Magna dell’Università di Bologna. La storia del narcotrafficante sarà ricostruita grazie a un ricco archivio video di materiali originali delle forze dell'ordine messicane atti giudiziari, interviste e immagini inedite. Tra i video più interessati che verranno mostrati da Saviano, il filmato delle telecamere del carcere di massima sicurezza di Altipiano che mostrano il momento in cui El Chapo è evaso. Nel video, dell’11 luglio 2015, si vede Guzman che si rannicchia dietro il muro divisorio della doccia nella sua cella e poi scompare: il leader del cartello della droga di Sinaloa è scappato attraverso un tunnel sotterraneo largo circa 70 centimetri e alto 1 metro e 70 centimetri. Non è la prima che El Chapo è evaso da un carcere messicano: la prima fuga è avvenuta nel 2001 dal carcere di Puente Grande, dopo che qualcuno ha aperto la porta della sua cella e ha disattivato le telecamere di sicurezza.

© Riproduzione Riservata.