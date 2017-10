L'AMORE ALL'IMPROVVISO - LARRY CROWE/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 11 ottobre 2017)

L'amore all'improvviso - Larry Crowne

NEL CAST TOM HANKS E JULIA ROBERTS

Il film L'amore all'improvviso - Larry Crowne va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola romantica del 2011 è stata scritta, diretta e prodotta da Tom Hanks che fa parte anche del cast nel ruolo di protagonista. La pellicola è inoltre interpretata da Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson, Wilmer Valderrama e Bryan Cranston. L'amore all'improvviso - Larry Crowne è il secondo film in cui Tom Hanks e Julia Roberts recitano l'uno accanto all'altro. La coppia ha infatti collaborato sul set di La guerra di Charlie Wilson. Gugu Mbatha-Raw, che interpreta il personaggio di Talia, è un'attrice britannica nota per la sua partecipazione in serie tv come Easy, Touch, Black Mirror e Undercovers. L'amore all'improvviso - Larry Crowne, è uscito nei cinema americani nel luglio del 2011 e nel nostro Paese ad ottobre dello stesso anno, proprio in concomitanza con la data del compleanno di Julia Roberts. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'AMORE ALL'IMPROVVISO - LARRY CROWE, LA TRAMA DEL FILM

Larry Crown è un apprezzato responsabile per un'importante catena di negozi in franchising. Improvvisamente Larry viene licenziato e la sua vita sembra cadere in mille pezzi. Non sa come pagare le rate del mutuo e non sa come impegnare le sue giornate. Preso dallo sconforto più totale, alcuni suoi amici cercano di consolarlo, indirizzandolo verso un cambiamento che possa fargli tornare il sorriso. Larry decide, infatti, di tornare a studiare, per darsi una seconda possibilità. Si iscrive all'East Valley College, entrando in relazione con un folto gruppo di adolescenti col motorino e mille sogni per il futuro. Ma le sorprese per Larry non finiscono qui. L'ex manager finirà per innamorarsi follemente di una delle sue insegnanti. Anche la donna sta attraversando un periodo molto complesso della sua esistenza. Porta avanti per inerzia il matrimonio con un uomo che non ama più da tempo e non svolge più con passione il suo lavoro di insegnante. Il loro incontro aiuterà entrambi a riscoprire un parte di se stessi ormai assopita da tempo.

