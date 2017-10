LINO BANFI / Le sue parole su Checco Zalone: "L'allievo ha superato il maestro"

Lino Banfi (Facebook)

Torna questa sera Movie Mag, il settimanale di approfondimento cinematografico firmato Rai Movie e in onda a partire dalle ore 23:20 al termine del film in prima serata. Per l'occasione Lino Banfi verrà intervistato da Federico Pontiggia, che gli chiederà il suo punto di vista su alcuni degli attori italiani attualmente più amati. Il discorso cadrà inevitabilmente su Checco Zalone, che in varie circostanze è stato paragonato proprio all'intramontabile Lino Banfi, con il quale ha molto in comune. Ma il comico ottantunenne ha le idee chiare, affermando che Checco Zalono non può essere più considerato un suo allievo: "Checco Zalone? È più che il mio erede: l’allievo ha superato il maestro!" Sono queste le parole rilasciate a Federico Pontiggia, nella puntata odierna di Movie Mag, programma che si dedicherà anche ad altro a partire dal nuovo thriller di Michael Fassbender 'L'uomo di neve'.

Lino Banfi e le sue dichiarazioni su Checco Zalone

Nelle ultime ore non è soltanto l'intervista rilasciata a Movie Mag ad aver fatto balzare alle cronache Lino Banfi. L'attore, amatissimo anche tra i più giovani grazie alla sua interpretazione di Nonno Libero, ha scoperto per puro caso che la sua immagine è stata utilizzata per pubblicizare una sala giochi e scommesse, sia reali che online. Il fatto lo ha mandato su tutte le furie, perché mai avrebbe autorizzato lo sfruttamento della sua immagine a favore di un'abitudine alla quale si è sempre opposto all'interno della sua famiglia. Per questo l'attore pugliese ha incaricato il suo legale di denunciare i proprietari di tale slot room per la lesione e lo sfruttamento della sua immagine. Lui stesso ha dichiarato: "ho sempre difeso pubblicamente i valori educativi della famiglia tradizionale stimolando i giovani a tenersi alla larga da abitudini pericolose, come quella del gioco d'azzardo (...). Devolverò il risarcimento che la giustizia mi riconoscerà ad alcune associazioni che assistono i giovani che hanno sofferto devianze psicologiche".

