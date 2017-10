Loredana Lecciso VS Romina Power/ “Albano è mio”: la compagna di Carrisi difende il suo amore

Albano Carrisi e Loredana Lecciso - Settimanale Chi

Loredana Lecciso difende la sua storia d’amore con Albano Carrisi da Romina Power. A disatnza di pochi giorni dalle dichiarazioni rilasciate da Romina ai microfoni di Verissimo, il settimanale Chi traduce il silenzio di Loredana Lecciso che ha preferito non replicare direttamente alle parole dell’ex moglie del suo compagno. “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare. Anch’io lo amo ancora. Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre” – ha dichiarato Romina ai microfoni di Silvia Toffanin a cui ha poi confidato – “Ma cosa ho detto?! Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America”. Dopo quelle dichiarazioni, Loredana Lecciso è rimasta in silenzio ma nel numero in edicola del settimanale Chi, c’è un articolo in cui si legge: “Romina rassegnati, Albano ama me”. Nessuna crisi, dunque, tra Loredana Lecciso e Albano: i due sono più che decisi a portare avanti il loro rapporto.

LA PRESA DI POSIZIONE DI ALBANO

Prima ancora della pubblicazione del settimanale Chi che ha dato voce a Loredana Lecciso, a replicare a Romina Power è stato Albano Carrisi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha ribadito il suo amore per Loredana Lecciso, cogliendo l’ironia nelle parole di Romina. “Non ci amiamo più. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia” – ha detto il Leone di Cellino San Marco che ha poi aggiunto – “Quello che abbiamo passato è stato insopportabile... Perdi un figlio, un matrimonio esplode... Mi hanno salvato la musica e la fede". Albano Carrisi, dopo il difficile momento vissuto per la scomparsa della figlia Ylenia e per la fine del suo matrimonio, ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso con cui ha avuto due figli e con la quale condivide la sua voglia di portare avanti la famiglia: “Io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che èla responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia”. Albano, dunque, difende quella è oggi la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.