Luca Bizzarri e Ludovica Frasca in crisi?/ Scoppia il gossip: “lui frequenta un’altra”

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca sono di nuovo in crisi? Il gossip esplode all’improvviso dopo la voci che volevano l’attore e conduttore e l’ex velina in crisi per la presenza di un altro uomo. Stavolta, però, a scatenare i rumors intorno a Luca Bizzarri e Ludovica Frasca sarebbe la frequentazione del conduttore di Quelli che il calcio con un’altra donna. A riportare il clamoroso scoop è il settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola, parla di una crisi profonda della coppia che sta insieme dal 2014. Tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri, l’amore è scoppiato nonostante i 21 anni di differenza. Tuttavia, secondo il noto settimanale di gossip, qualcosa tra l’attore e l’ex velina si sarebbe rotto. “Pare che la storia sia proprio arrivata al capolinea. Che cosa c'è dietro la rottura? Un litigio? Qualcuno dice che lui stia già frequentando un'altra donna", si legge su Diva e Donna. La magia che ha unito Luca e Ludovica negli ultimi tre anni, dunque, è finita? Non è la prima volta che si parla di una crisi tra i due anche se stavolta sembra esserci qualcosa di più concreto.

LE VOCI SU UN TERZO INCOMODO

Prima della presunta frequentazione tra Luca Bizzarri e una donna misteriosa, a settembre, il settimanale Spy, aveva parlato della presenza di un terzo incomodo tra Luca e Ludovica. Secondo quanto si leggeva sulla nota rivista di gossip, la crisi tra i due sarebbe scoppiata per la vicinanza della Frasca a Giuseppe, un procuratore sportivo. Un gossip prontamente smentito dall’ex velina. Tuttavia, dopo poco meno di un mese da quella notizia, il settimanale Diva e Donna ha parlato nuovamente della crisi tra Bizzarri e la Frasca. I due, per il momento, restano in silenzio e non hanno ancora smentito o confermato tali voci. Cosa sta succedendo, dunque, tra il conduttore-attore e l’ex velina? I fans sperano che anche stavolta le voci si rivelino infondate e che i due smentiscano il prima possibile gli ultimi pettegolezzi sulla loro storia.

