Luca Onestini e Soleil Sorgè/ L'ex tronista all'attacco: il fratello Gianmarco nella bufera (GF Vip 2)

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Luca Onestini, nella casa del Grande Fratello Vip 2, non riesce a nascondere la rabbia e la delusione nei confronti della fidanzata Soleil Sorgè che ha preferito non partecipare all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 lasciando Luca con tanti dubbi in testa. Nella mente dell’ex tronista di Uomini e Donne risuonano ancora le parole del fratello Gianmarco che gli ha detto di lasciare stare Soleil, rea di avergli mancato di rispetto uscendo con Marco Cartasegna. Un duro colpo da mandare giù per Onestini che, in queste settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia ha sempre avuto parole positive per la sua dolce metà. Nel giro di poche ore, però, tutto è cambiato. Luca è sicuro che ciò che gli ha detto il fratello è vero e, a causa della rabbia che sta provando, si sta lasciando andare a dichiarazioni forti nei confronti della Sorgè. L’ex tronista ha trovato in Cecilia una spalla sulla quale piangere e con cui sfogarsi. Mentre erano in sauna, Onestini si è nuovamente confidato con la Rodriguez parlando così di Soleil: “Sta cercando di farsi vedere col peggio del trash. Ma non ci voglio più pensare perché mi esplode la testa”. Cecilia ha cercato di calmarlo ma Luca ha aggiunto amaramente: “Tutto il tempo non fa un c… dalla mattina alla sera”. Se Luca Onestini continua a fasciarsi la testa e Soleil continua ad aspettare di poter parlare guardando negli occhi Luca, il fratello Gianmarco, dopo l’ospitata nell’ultima diretta del reality, ha preso il volo per gli Stati Uniti. Subito dopo aver pianto ed essersi emozionato per ciò che sta succedendo a Luca, infatti, Gianmarco ha pubblicato una foto su Instagram annunciando la partenza per gli Usa. I fans di Luca e Soleil gli hanno così puntato il dito contro accusandolo di aver denigrato in tv la fidanzata del fratello invece di aspettare di poter parlare con Luca in privato. Sono tante, dunque, le persone che, pur non condividendo la scelta di Soleil di non partecipare alla puntata del Grande Fratello, considerano Gianmarco il solo responsabile di una soap opera mediatica che, forse, farà solo soffrire i protagonisti. Cliccate qui per vedere il post

I TENTATIVI DEI FANS DI RICUCIRE LA COPPIA

Luca Onestini e Soleil Sorgè stanno vivendo una crisi molto pesante. La Sorgè, nel salotto di Pomeriggio Cinque, infatti, ha usato parole molto dure: “Non sto passando sopra ad un ragazzo che soffre. Non era mia intenzione portare a conoscenza dell'Italia intera i problemi della mia relazione. Io sono sempre stata chiara con Luca rivelandogli tutte le volte che ho incontrato Marco. Allora mi chiedo: perché lui non ha fatto lo stesso? Non sono io quella che ha sbagliato, non sono io quella che ha falsificato le cose. Non aggiungo altro perché voglio affrontare queste cose con Luca faccia a faccia", ha detto Soleil ammettendo di non sentirsi più la fidanzata di Luca. A cercare di rimettere a posto i pezzi della storia d’amore sono i fans della coppia che, nelle scorse ore, sono andati a Cinecittà per portare un messaggio a Luca. “Soleil è pulita e la verità è fuori dal reality”, hanno urlato i fans. A riportare il messaggio ad Onestini è stata Giulia De Lellis ma anche questo tentativo non ha avuto l’effetto desiderato. Luca continua ad essere profondamente deluso da Soleil.

