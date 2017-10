MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni: la Gialappa's Band dice addio a Simona Izzo

Mai dire Grande Fratello Vip su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 ottobre, alle 23.45 su Italia 1 tornano le esilaranti “polpette” di Mai dire Grande Fratello Vip, in compagnia della Gialappa’s Band. Il ritorno del programma è stato accolto con entusiasmo dai fan del trio: la puntata di settimana scorsa è stata vista da una media di 791.000 ascoltatori con il 9.5% di share. Apprezzamenti anche dal popolo del web: “Passano gli anni ma la Gialappa resta sempre una certezza. #MaiDireGFVip” e “Date un oscar a questo programma. Ci hanno fatto piangere, sognare, ridere, intrattenuti, simbolo dell'Infanzia. VI AMO. #MaiDireGFVIP”, scrivono due utenti su Twitter. Un altro internauta riconosce il “valore” dell’irriverente show: “#MaiDireGfVip è un po’ lo specchio del programma, capisci chi è essenziale. E infatti under 40 della casa non pervenuti manco per sbaglio”. Infatti, i concorrenti più “amati” dalla Gialappa’s Band in questa edizione di Mai dire Grande Fratello Vip sono Carmen Di Pietro, Simona Izzo e Cristiano Malpiglio. Ma lunedì, dopo l’addio della scorsa settimana di Carmen, la Gialappa ha visto l’uscita della casa della doppiatrice romana.

ADDIO ANCHE A SIMONA IZZO

Dopo l’addio di queste due lady il programma chiuderà, si chiede un utente su Twitter? “Certo che No. Si prosegue come se... Ci si vede mercoledì in seconda serata. #MaiDireGFVip”, ha risposto su Twitter la Gialappa’s Band. Quel che è certo è che anche la puntata di lunedì 9 ottobre ha regalato numerosi spunti: dal mancamento di Simona Izzo, alla lite in studio con Marco Predolin. Ovviamente anche l’entrata in scena di Belen Rodriguez non è passata inosservata: il bacio saffico con Ilary Balsi e i consigli da mamma chioccia dati ai due fratelli, Cecilia e Jeremias, concorrenti di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Appuntamento in seconda serata su Italia 1 per scoprire quali saranno i nuovi bersagli di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto.

