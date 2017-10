MICHELE LAMANNA E MARCELO BURLON/ I Modaioli di Pechino Express 2017 devono mettere da parte i loro rancori

Marcelo Burlon e Michele Lamanna a Pechino Express 2017

I MODAIOLI VINCONO E NOMINANO I MASCHI

I #Modaioli sono riusciti a ritornare in pista, grazie alla vittoria ottenuta nell'ultima tappa di Pechino Express 2017. Dopo aver vissuto diversi ostacoli, Michele Lamanna e Marcelo Burlon hanno conquistato il traguardo finale, riuscendo a sconfiggere i temuti #Compositori e le fortunate #Clubber. Una vittoria da non sottovalutare se si considera che l'ultima tappa è stata la più difficile di quest'edizione e lo svantaggio ottenuto durante la prima prova. I #Modaioli si sono dovuti infatti cimentare in una coreografia e sottoporsi al verdetto di una ragazza del posto, ma sembra che le movenze dei due concorrenti non fossero ottimali. Per questo sono partiti solo dopo le #Clubber, le #Caporali e gli #Amici. I due Viaggiatori sono riusciti però a recuperare terreno durante la corsa su strada, conquistando il secondo posto alla fine della prima giornata, dopo un testa a testa con le #Clubber. Perso il bonus, i #Modaioli sono stati fra i pochi ad affrontare con coraggio la sfida culinaria del Balut, continuando a mantenere la seconda posizione fino a Taiwan. L'ultima giornata di gara li ha visti invece stravincere rispetto alle #Caporali, dopo un testa a testa ed un sorpasso senza fine con le altre coppie in gara. Arrivati al traguardo finale, Michele e Marcelo hanno scelto infine di nominare i #Maschi per favorire i #Compositori, che in precedenza avevano riservato loro lo stesso favore.

MICHELE LAMANNA E MARCELO BURLON SONO IN FORTE CONTRASTO

I #Modaioli sembrano ritornati quelli di un tempo. A Pechino Express 2017 hanno registrato infatti diverse vittorie, riuscendo a conquistare il traguardo finale in più di un'occasione. Non sono considerati tuttavia una delle coppie più forti, dato che sembra che la loro performance sia collegata con l'umore dei due Viaggiatori. In una delle precedenti tappe, Michele Lamanna e Marcelo Burlon sono entrati infatti in contrasto, compromettendo di conseguenza anche la sfida in corso. Date le difficoltà che dovranno affrontare a Taiwan, non si può prevedere quale sarà l'esito della tappa di questa sera e soprattutto se Marcelo sarà in grado di seppellire l'ascia di guerra. Fra i due concorrenti è infatti lui il più impulsivo e fumantino, mentre Michele ha dimostrato più di una volta di preferire la tranquillità. Tolti i problemi umorali, i #Modaioli potrebbero conquistare ancora una volta la vittoria finale e decidere di eliminare le #Caporali o i #Maschi. I due concorrenti hanno infatti deciso di avvantaggiare nel programma le coppie più giovani, sicuri che possano ottenere il massimo da quest'avventura.

I MODAIOLI DEVONO TROVARE UN EQUILIBRIO MAGGIORE PER VINCERE PECHINO EXPRESS

Nella puntata di questa sera di Pechino Express 2017, le tensioni fra Marcelo Burlon e Michele Lamanna dei #Modaioli ritorneranno ad essere protagoniste. I due concorrenti sono infatti noti per i loro scontri, dovuti ad una divergenza di opinioni fra le parti. Marcelo è orientato infatti verso la sfida aggressiva, mentre il suo compagno di viaggio è più incline ad affrontare tutto con estrema calma. E proprio per questo non si può dire che la loro coppia abbia trovato un equilibrio, dato che questa oscillazione ha già provocato delle liti fra i due componenti dei #Modaioli. Va sottolineato che Marcelo ha tutte le ragioni per richiedere al partner di affrontare la gara con maggiore mordente, ma è anche vero che le tappe in cui la loro coppia non è riuscita ad arrivare fra le prime posizioni sono proprio quelle in cui il loro rapporto è vacillato. I #Modaioli possono quindi aspirare alla vittoria finale dell'adventure game, ma solo se riusciranno a seppellire rancori e tensioni per concentrarsi di più sulla gara.

