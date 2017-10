Manfredo Bazzanella / Chi è il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Ancora liti con Graziella

Manfredo e Graziella, trono over

Continuano le polemiche nello studio di Uomini e Donne tra Manfredo e Graziella. Il pubblico del Trono Over ben ricorda che lo scorso anno, dopo un flirt di qualche settimana, i due decisero di concludere la loro conoscenza, decisione che fece stare molto male Graziella. Da lì una serie di accuse anche molto forti visto che si arrivò a parlare di telefonate spinte che lui le faceva. Questa acredine non si è però affievolita nei mesi successivi, visto che ancora oggi Graziella non perde occasione per screditare, anche agli occhi delle nuove conoscenze di Manfredo, il cavaliere in questione. Ma chi è questo cavaliere che ha fatto tanto discutere? Manfredo ha 65 anni ed è un uomo molto pacato e semplice. L'unica storia abbastanza imprtante che ha avuto nello studio di Uomini e Donne è stata proprio quella con Graziella Montanari, anche se negli ultimi tempi ha deciso di frequentare la new entry Titti.

LO SCONTRO CON GRAZIELLA NON SI ARRESTA

È proprio lei che ha ricevuto da Graziella raccomandazioni non proprio piacevoli su Manfredo, da qui l'inizio di nuovi scontri in studio che anche nella puntata di oggi non mancheranno. Ricordiamo che, in un'intervista di pochi mesi fa, la Montanari aveva così parlato di Manfredo: "Quando lui è arrivato per me, mi ha subito colpito perché si è dimostrato gentile e serio, un galantuomo. Peccato che poi si sia rivelato in tutt’altro modo… - e ancora ha spiegato - E’ molto bravo a recitare quell’uomo lì! In tanti mi hanno preso per matta vedendo le mie reazioni, sono stata massacrata in studio e sui social per colpa sua, ho perso la pace, perché ha una buona parlantina ed è riuscito ad abbindolare tutti con le sue parole. Mi ha fatto troppo male, ho passato l’inferno per due mesi, lui distrugge le persone e vede tutto come un gioco".

